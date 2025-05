Las escenas más divertidas de la Infanta Sofía en su graduación: selfies y arrumacos a sus padres

Fin de una etapa que marca el paso hacia una nueva vida. Este es, en esencia, el significado del acto de graduación de la Infanta Sofía que ha celebrado en Gales arropada por sus padres, los Reyes de España. La hija de Felipe VI y Doña Letizia recibió el certificado que acredita sus estudios Bachillerato Internacional de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981.

Orgullosos y con emoción contenida, los monarcas escucharon el discurso que le dedicó Jill Longson al recibir su diploma: «El recorrido de Sofía ha estado marcado por su perseverancia y un notable crecimiento personal, y ha pasado de ser una escuchante empática y afectuosa por naturaleza a ser una compañera de apoyo acreditada. Verdadera amiga en los momentos difíciles, echaremos mucho de menos la calidez y el espíritu vibrante de Sofía».

Infanta Sofia's graduation ceremony at UWC Atlantic College in Wales FRANCISCO GOMEZ/ SPANISH ROYAL HOUSEHOLD HANDOUT Agencia EFE

Siguiendo el orden marcado y sin ningún trato de favor, la hija menor de los Reyes se dirigió al escenario y saludó a las personas que le entregaban el diploma estrechando su mano. A continuación, posó ante los asistentes con su habitual sonrisa.

El punto álgido de la ceremonia, cuando se nombra a los graduados y el público arranca en aplausos, estuvo marcada por la ausencia de la Princesa Leonor, ya que se encuentra a bordo del buque insignia Juan Sebastián Elcano en la recta final del 97º crucero de instrucción.

Sencillez y espontaneidad

El evento, conocido como «Leavers Ceremony», fue organizado por los propios alumnos como parte de las responsabilidades que han asumido durante su Bachillerato Internacional. Sin más mandato que la sencillez y la espontaneidad, los alumnos y sus familias disfrutaron de una jornada distendida y muy agradable, que, además de los tradicionales discursos, entrega de diplomas y una mención a los logros, costumbres y personalidad de cada uno de los graduados, incluyó varias actuaciones musicales protagonizadas por los estudiantes.

Fiel a su estilo, el look escogido por la Infanta Sofía para su graduación ha sido un mono rojo muy juvenil y favorecedor de la firma española Mango. El diseño, con escote asimétrico drapeado, dejaba un hombro al aire y marcaba la figura con un cinturón de la misma tela. Para completar el atuendo, la hermana de la princesa Leonor optó por una melena suelta y lisa. Fue significativo que la Reina Letizia rompiese su propia regla estilística de no coincidir con sus hijas escogiendo esta vez el mismo color que la Infanta, el rojo. De manera que lucieron conjuntadas un tono muy simbólico. Doña Letizia optó por un traje de dos piezas de Hugo Boss que ya vistió durante el Mundial femenino de fútbol en 2023, compuesto por una americana cruzada con doble botonadura negra y pantalones rectos de corte clásico. Bajo la chaqueta, una prenda negra que aportaba contraste. Un look sobrio que acentuó con un maquillaje muy natural y una melena lisa y suelta, igual que su hija. Lejos de robar protagonismo a la Infanta en un día tan especial, reflejó pura complicidad entre ellas.

Así lo transmitieron cuando, una vez concluida la ceremonia, madre e hija posaron divertidas para el Rey Felipe, que se encargó de inmortalizar los gestos cómplices y cariñosos entre ellas.

Los Reyes acompañan a la infanta Sofía en su graduación en Gales Casa de S.M. el Rey Europa Press

Inmediatamente después, se dirigió a su padre y se fundió en un caluroso abrazo dejando constancia que las palabras de elogio de su tutora eran acertadas.