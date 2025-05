La Infanta Sofía se gradúa en Gales con un mono largo drapeado (y a juego con Letizia) de Mango

Este año está siendo uno de los más especiales para la Infanta Sofía. Además de cumplir la mayoría de edad el pasado 29 de abril, este sábado ha celebrado su graduación el UWC Atlantic College de Gales. El colegio privado donde ha pasado estos dos últimos años para realizar el Bachillerato Internacional, siguiendo los mismos pasos que su hermana mayor. Y no solamente en términos estudiantiles, sino que también en cuanto a estilismo se refiere. Porque si en mayo de 2023 no perdimos la vista al look de la Princesa Leonor, ahora tampoco lo hemos hecho con la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia.

Sobre las 14.30 horas, aproximadamente, en el castillo de St Donat's, hemos visto a la Infanta Sofía aparecer con un rostro emocionado e ilusionado que despertaba una satisfacción de haber finalizado una de sus etapas estudiantes fuera y lejos de España. Para la ocasión, ha escogido una vestimenta arreglada y formal como bien indica el acontecimiento, pero con su toque juvenil tan característico que endulza la estética. Como estaba pronosticado, los Reyes Felipe y Letizia han acompañado a la monarca como padres orgullosos conmocionados con grandes sonrisas, mostrando su apoyo en uno de los días más felices, importantes y recordados de su vida. No obstante, Leonor no ha podido asistir, puesto que se encuentra en su ruta en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano en Santo Domingo y que hoy mismo se dirigirá a su último destino: Nueva York. Pero, de alguna manera sí que ha estado presente en la graduación de la Infanta Sofía en Gales, como ha sido en su look.

La Infanta Sofía se gradúa en Gales con un mono largo de lo más elegante

Un evento de este calibre forma parte de un recuerdo que no se vuelve a repetir en toda la vida, por lo que el look de la Infanta Sofía para su graduación ha estado a la altura. Un mono largo en rojo al estilo más Letizia que protagoniza un escote asimétrico drapeado que continúa con un cuerpo ajustado hasta unas perneras anchas. Es de firma española, concretamente de Mango, y actualmente lo podemos encontrar disponible en las tallas S, M y L por 50 euros.

La Infanta Sofía en su graduación en Gales. Casa de S.M. el Rey / Francisco Gómez

Mono largo en rojo, de Mango (50 euros)

Mono largo en rojo. Mango

Cada vez más, vemos una clara inspiración en los fondos de armario tanto de Letizia como de Leonor en los looks de la Infanta Sofía. Y hoy ha vuelto a ocurrir con un mono largo en rojo para finalizar sus estudios de Bachillerato Internacional en Gales.