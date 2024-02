Esto es lo que han costado las fotos de Annie Leibovitz a los Reyes Felipe VI y Letizia

A estas alturas, la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz ya estará descartando las fotografías que menos le convenzan de las que tomó ayer a los Reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. La artista es conocida por haber retratado a varios de los nombres más destacados del mundo, como Bob Dylan, la Reina Isabel II o el Papa Francisco, y se espera que el reportaje que realizó a Sus Majestades no deje indiferente a nadie.

Teniendo en cuenta los privilegiados rostros que han posado para ella, no es de extrañar que su caché no esté al alcance de todos los bolsillos. Ya les avisamos de que no podrán contratarla para el bautizo o la comunión de sus hijos, porque la factura de su sesión de fotos a los Reyes ascendió a los 140.000 euros. El pagador no es otro que el mismísimo Banco de España, quien encargó el reportaje, que pasará a ser parte de la colección de Retratos Reales del organismo.

Pocos más detalles se han conocido sobre la sesión de fotos de los Reyes Felipe VI y Letizia que, se espera, sustituyan a los retratos oficiales actuales. Lo cierto es que el reportaje se llevó a cabo bajo el máximo hermetismo, hasta el punto de que los protagonistas llegaron por separado al Palacio Real para evitar llamar la atención.

El Rey Felipe llega al Palacio Real ante su sesión con la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz José Ruiz Europa Press

Lo que sí ha trascendido es que la fotógrafa visitó el regio recinto unos días antes para examinarlo y escoger los rincones en los que las fotografías de los Reyes podrían quedar mejor. El día de la toma, el Palacio Real cerró sus puertas a cal y canto para asegurar la seguridad y comodidad de los monarcas, reconvertidos en modelos por unas horas.

Fotografía facilitada por la Casa de S.M. el Rey del nuevo retrato oficial de los Reyes, de gala, realizado recientemente en el Palacio Real, por la retratista Estela de Castro. EFE/Casa de S.M. el Rey/Estela de Castro Estela de Castro Agencia EFE

Las últimas fotografías oficiales de los Reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas, doña Leonor y la infanta Sofía, corrieron a cuenta de la artista española Estela de Castro y se realizaron en 2020. Fueron las primeras imágenes que recogieron a la Reina con vestido de gala y la tiara flor de lis. Además, destacaron los retratos de la princesa de Asturias y su hermana, en los que por primera vez transmitían una imagen más adulta.