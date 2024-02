Así es la rutina de ejercicios de Carlos III con la que su padre llegó a los 99 años

A medida que pasan los días, vamos conociendo detalles del rey Carlos que permiten hacerse una idea de cómo será su día a día en esta nueva etapa que afronta tras ser diagnosticado de "una forma de cáncer", aún sin especificar por parte de la Familia Real. El monarca es una persona extremadamente disciplinada y cumplidora de sus tareas, por lo que la primera sospecha es que será un buen convaleciente y seguirá a rajatabla las indicaciones médicas.

El rey Carlos III saluda a la multitud desde su coche oficial al abandonar Clarence House junto a la reina Camila AFP

Un reflejo de esa disciplina es su dieta. Carlos III practica el veganismo intermitente como parte de su compromiso con el medio ambiente y se limita a dos comidas diarias, prescindiendo del almuerzo. "El Rey no almuerza; entonces, una de las primeras lecciones que aprendí cuando estaba de viaje con él fue tomar un gran desayuno o llevar algunas barras de bocadillos para seguir adelante. La jornada laboral es bastante implacable. Empezando por los titulares de las noticias de radio y un desayuno de ensalada de frutas y semillas de temporada con té", Julian Payne, exjefe de Prensa de la familia real.

Aunque su tipo de cáncer no se ha hecho público, sí se ha desvelado que el tratamiento pionero que el equipo médico ha escogido es menos invasivo que otros más convencionales, por lo que el rey no tendría que alterar demasiado sus rutinas. Según se desprende de diferentes investigaciones oncológicas, su habitual dieta saludable sería igualmente beneficiosa para reforzar su sistema inmunológico y frenar la posible expansión de las células cancerígenas.

Tabla de inspiración militar

El rey es también especialmente exigente y ordenado con el cuidado físico. Según han informado fuentes cercanas a la Casa Real a diferentes medios locales, la intención del rey es continuar con sus rutinas en la medida de lo posible. Paseos diarios y su programa de ejercicio diario de 11 minutos basado en el llamado plan 5BX. Se trata de una tabla de cinco ejercicios para hombres, diseñada para la Real Fuerza Aérea Canadiense por Bill Orban. En la ficha de ejercicios, elaborada a finales de los años 1950 y publicada por primera vez en 1961, los cuatro primeros son calistenia con un ejercicio aeróbico al final. Incluyen estiramientos, abdominales, extensiones de espalda, flexiones y correr sobre el terreno (que puede sustituirse por una caminata rápida).

Esta rutina canadiense ha sido una de las favoritas de la familia real británica, especialmente para el padre de Carlos, el duque de Edimburgo, que murió a los 99 años en buena forma teniendo en cuenta que estaba a punto de cumplir un siglo de existencia. Hasta avanzada edad practicaba algunos deportes. Debió su excelente condición a que la actividad física y el ejercicio fueron de sus prioridades principales durante toda su vida. Su sastre reveló que incluso nonagenario podía seguir usando el uniforme de su boda.

Imagen de archivo del duque de Edimburgo. EFE/EPA/KAREL PRINSLOO KAREL PRINSLOO freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@5f04bcbf

Según Payne, esta tabla de ejercicios podría acelerar la recuperación del rey Carlos. "Es un hombre que durante muchos años ha comenzado su día con ejercicios establecidos por la Fuerza Aérea Canadiense. Generalmente consume alimentos orgánicos extremadamente saludables y no bebe mucho alcohol". Para practicar, no necesita equipos complejos y once minutos son suficientes para completar los cinco ejercicios básicos que permiten trabajar el cuerpo completo y acelerar el ritmo cardiaco.