Federico de Dinamarca por fin se pronuncia sobre Genoveva Casanova y sus fotografías en un acto público

Por fin Federico de Dinamarca se ha pronunciado públicamente en un acto de su agenda oficial sobre sus fotografías con Genoveva Casanova en Madrid. Después de semanas en el ojo del huracán mediático, a raíz de la publicación del reportaje de "Lecturas" sobre la mexicana y el heredero al trono danés, el hijo de la reina Margarita no ha tenido más remedio que responder a una pregunta sobre la ex de Cayetano Martínez de Irujo.

Según ha recogido "El Otro Mundo", Federico de Dinamarca, en su último acto público oficial, ha sido preguntado por una periodista sobre Genoveva Casanova. "Príncipe heredero Federico, ¿tiene algún comentario sobre lo que han publicado los medios españoles?", ha sido la cuestión que le ha formulado una profesional del medio al príncipe danés. "No tengo", ha declarado, muy tajante, el hijo de la reina Margarita, siguiendo con la estrategia que ha marcado la casa real de Dinamarca tras la publicación de las fotografías. El medio sueco "Svensk Damtidning" ha sido el encargado de recoger el último encuentro de Federico con la prensa en su último acto oficial.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, juntos en la portada de "Lecturas" Lecturas

Del mismo modo, Genoveva también ha optado por el silencio y se encuentra recluida de la tormenta mediática en el Palacio de Arbaizenea, propiedad de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo. Nada más salir a la luz sus fotografías con Federico de Dinamarca, la mexicana decidió huir de la capital y refugiarse del escándalo. Según Laura Londoño, compañera de edición de "Masterchef Celebrity" de la socialité, Genoveva se encuentra "muy bien" y no está "incomunicada", confesando que ambas hablan a menudo por teléfono. "Yo le digo que todo pasa, lo bueno y lo malo, y creo que hay cosas más graves en la vida. A veces le damos mucha atención a una cosa que para mi manera de ver la vida no es tan grave, y que ella esté bien, bien de salud, me alegra", declaró ayer la actriz de "Café con aroma de mujer" sobre la situación que está atravesando la mexicana.

Genoveva ha decidido que lo mejor en estos momentos es estar alejada del foco mediático hasta que se rebaje el boom mediático que ha generado su reportaje con Federico de Dinamarca. Su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, siempre se ha mantenido a su lado y ahora mismo es su máximo apoyo junto a sus dos hijos.