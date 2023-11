Cayetano Martínez de Irujo, preocupado por la salud de Genoveva Casanova: "Está mal, ha sido una salvajada"

Este 20 de noviembre se cumplieron 9 años desde que la duquesa de Alba perdió la vida, y como viene siendo habitual, su hijo Cayetano organizó una misa para recordar a una de las mujeres más relevantes de la nobleza española. Una vez más, el cisma familiar que le separa de sus otros hermanos volvió a eclipsar el homenaje, aunque en esta ocasión ha tenido que hacer frente a otra polémica. Hace varias semanas, la revista "Lecturas" publicó unas fotografías de su exmujer, Genoveva Casanova, paseando por Madrid junto a Federico de Dinamarca, el heredero del trono danés, casado con la princesa Mary.

Desde entonces, Genoveva Casanova se ha mantenido alejada de la opinión pública, esperando en silencio a que termine la tormenta. De hecho, se ha visto obligada a perderse el homenaje a la que fuera su suegra, al que nunca falta por la buena relación que tenía con ella.

Ante esta desagradable situación, el duque de Arjona ha querido dar la cara por su exmujer y ha criticado el "linchamiento salvaje" al que Genoveva Casanova se ha visto sometida desde que se publicaron las fotografías de la discordia. "Ella está mal, lógicamente. Está llevando un linchamiento, una salvajada fuera de toda lógica. Tristemente no ha podido venir, claro, y lo ha sentido mucho", ha comentado el aristócrata.

Cayetano Martínez de Irujo, indignado por el "linchamiento" a Genoveva tras sus imágenes con Federico de Dinamarca EUROPAPRESS

Además, Cayetano Martínez de Irujo ha manifestado su preocupación por cómo puede afectar esta polémica al estado de salud de Genoveva Casanova, que sufrió una embolia que derivó en infarto pulmonar el pasado mes de agosto: "Eso es lo que a mí me preocupa. Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos".

El jinete deja claro que para él, Genoveva Casanova "no solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también, y me preocupa mucho que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar".

Por último, el hijo de la duquesa de Alba deja caer que Genoveva podría emprender acciones legales para defender su honor, el mismo aviso que ella emitió con un contundente comunicado que publicó poco después de que estallara el escándalo.