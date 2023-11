Laura Londoño desvela su inesperada conversación con Genoveva Casanova sobre Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova sigue acaparando todos los titulares de la prensa del corazón desde que vieron la luz sus fotografías con Federico de Dinamarca en Madrid. A raíz del reportaje de "Lecturas" sobre la mexicana y el heredero al trono danés, la socialité decidió huir de la capital y se encuentra exiliada voluntariamente hasta que pase la tormenta mediática en el Palacio de Arbaizenea, propiedad de Cayetano Martínez de Irujo, su exmarido y uno de sus pocos apoyos.

Casi todas las informaciones que han ido llegando acerca del estado anímico de Genoveva apuntaban a que la mexicana estaba atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida. Pero ahora, Laura Londoño, la protagonista de la serie "Café con aroma de mujer", ha hablado abiertamente sobre el verdadero estado de la exmujer de Cayetano y ha desvelado una de sus últimas conversaciones que mantuvo con ella sobre su relación con el heredero al trono danés.

Según la concursante de "Masterchef Celebrity", Genoveva "no está incomunicada" y ha hablado con ella varias veces por teléfono desde la polémica. "Yo le digo que todo pasa, lo bueno y lo malo, y creo que hay cosas más graves en la vida. A veces le damos mucha atención a una cosa que para mi manera de ver la vida no es tan grave, y que ella esté bien, bien de salud, me alegra", ha declarado la actriz sobre la mexicana, asegurando que se encuentra "muy bien".

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, juntos en la portada de "Lecturas" Lecturas

Además, defendiendo que todos necesitamos en algún momento desconectar, Laura Londoño ha revelado el contenido de la inesperada conversación que mantuvo con Genoveva al salir sus fotografías: "Yo la verdad es que no me entero tanto de las cosas que suceden, la llamé y no tenía ni idea de qué estaba pasando. Ella me contó muerta de la risa en plan: "Amiga, en qué planeta vives"". "Me contó y yo le dije: Si alguna vez quieres tener alguna conversación con alguien, háblame que yo no me entero de estas cosas. Me enteré por ella y yo fui la que me reí y le dije: No pasa nada, no es tan grave", ha desvelado la actriz sobre el asunto, quitándole hierro.

Laura Londoño no ha sido la única celebritie en hablar sobre Genoveva durante el photocall de los Premios Woman, celebrados anoche en el Casino de Madrid. Álvaro Muñoz Escassi, otro de sus compañeros de edición en "Masterchef Celebrity", no dudó en salir en defensa de la mexicana y alabar lo buena persona que le parece. "Hace tiempo que no hablo con ella. Es una maravilla de mujer, la quiero muchísimo. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, buena persona no, es lo siguiente, no se puede ser más linda, más bonita, más cariñosa... Es un amor, he coincidido ahora con ella en "Masterchef " y es de las personas que dices qué bien que he estado más tiempo contigo y te conozco más", declaró sobre la ex de Cayetano Martínez de Irujo.