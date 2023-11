El apasionado mensaje que Genoveva Casanova elimina sospechosamente

Genoveva Casanova está en boca de todos, especialmente en Dinamarca donde se ha convertido en el personaje del año. Sus fotografías paseando con el príncipe Federico, a espaldas de su mujer, la princesa Mary, han suscitado una polémica que colea semanas después de saber que pasaron la noche juntos en el domicilio de ella. Esto ha provocado también que todos y cada uno de los movimientos que ha dado la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo hayan sido analizados con lupa. También el último, que ha despistado a propios y extraños, pues ha eliminado de un plumazo a golpe de clic una publicación de hace dos años que estaba causando furor en las redes sociales.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova La Razón Gtres

La socialité mexicana lleva dos semanas sin querer dar señales de vida, recluida en el palacio de San Sebastián para mantenerse alejada del foco mediático. Es por eso que, ante la ausencia de novedades, se haya echado la vista atrás y se haya analizado su pasado. Y parece que la investigación ha dado sus frutos y es que todos se fijaron con especial atención en una fotografía de ella con el castillo de Trujillo como telón de fondo. Pero lo que realmente ha despertado el interés no ha sido la imagen en cuestión, sino el texto que lo acompaña, en el que la que fuese la nuera predilecta de la duquesa de Alba se declara enamoradísima.

Un post que, dos años después, en medio de la polémica con el príncipe Federico de Dinamarca, ha decidido eliminar de su cuenta personal de Instagram. El mensaje de la polémica, que ha cosechado cientos de mensajes nuevos estas últimas semanas, rezaba así en inglés: “¿Por qué te quiero?, me preguntas. Y si trato de definirlo con palabras, ¿se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa el pecho en cada beso? ¿Puedo de alguna manera hacerte tocar todo el vacío al que me arrojo cada vez que te miro a los ojos? ¿O explicar cómo mi cuerpo se desvanece y se disuelve en tu boca y en tu aliento? ¿Por qué te quiero? Te amo porque sin ti no hay amor”.

Genoveva Casanova en Dinamarca Instagram

Un mensaje de lo más profundo y que para aquel que se diese por aludido seguramente le provocase un torbellino de mariposas en el estómago. Pese a ello, Genoveva Casanova ha querido borrarlo sin más, darle al botón de eliminar y no mirar atrás. Pero también extraña que se declarase enamorada cuando también aseguró que no había vuelto a encontrar a alguien especial desde que acabó su relación con José María Michavila en 2016. Pero de eso hace ya siete años y son muchas las voces que fechan el inicio de la amistad estrecha de la mexicana con el príncipe Federico hace dos años, en 2021, lo que daría un sentido al mensaje romántico que la protagonista ha hecho desaparecer para no hacer más ruido del ya generado.