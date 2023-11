Jaime Peñafiel sentencia la relación de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca con esta demoledora afirmación

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre las imágenes publicadas en la revista "Lecturas" en las que Genoveva Casanova aparecía paseando por el centro de Madrid junto al príncipe Federico de Dinamarca. Desde entonces, la mexicana está en boca de todos y buena parte de la opinión pública se pregunta qué tipo de relación mantiene con el heredero del trono danés. Aunque ella aseguró a golpe de comunicado que solo son amigos, hay quien piensa que su vínculo podría ser mucho más estrecho…

Uno de ellos es Jaime Peñafiel, que visitó este fin de semana el programa "Fiesta" para promocionar su último libro publicado, "Letizia y yo". El periodista es conocido por sus comentarios directos y mordaces, y en lo que respecta a Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca no ha hecho una excepción. "Me ha molestado una cosa", comenzó diciendo el escritor, avisando de que las palabras que estaba a punto de pronunciar iban a traer mucha cola: "Cogió (Federico de Dinamarca) un avión privado de la Casa Real para venir a Madrid y echar un polvo. Son los abusos que cometen los miembros de la Casa Real".

Jaime Peñafiel en el adiós a María Teresa Campos Gtres

Una afirmación muy seria que podría acarrearle alguna que otra consecuencia, atendiendo a las advertencias de Genoveva Casanova de demandar a todo aquel que afirme o insinúe que su relación con el príncipe va más allá de una mera amistad.

El peor momento de Genoveva

Desde que se publicaron las fotografías, la actriz mexicana se ha mantenido alejada del foco público, sumida, según el entorno, en uno de los peores momentos de su vida. Su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, con el que mantiene una excelente relación, dio la cara por ella y criticó el "linchamiento salvaje" al que Genoveva Casanova se ha visto sometida en las últimas semanas. "Ella está mal, lógicamente. Está llevando un linchamiento, una salvajada fuera de toda lógica", comentó el aristócrata.

Genoveva Casanova, junto a su polémica portada con Federico de Dinamarca Gtres / Lecturas

Además, Cayetano Martínez de Irujo manifestó su preocupación por cómo puede afectar esta polémica al estado de salud de Genoveva Casanova, que sufrió una embolia que derivó en infarto pulmonar el pasado mes de agosto: "Eso es lo que a mí me preocupa. Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos".