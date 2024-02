Felipe y Letizia, vistos bailando bachata en un céntrico local de Madrid

Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, están más activos últimamente en cuanto a planes más allá de los muros de palacio y de los actos recogidos en la agenda oficial. Son varias y muy diversas las apariciones de los soberanos para sorpresa de los ciudadanos, que se han topado con ellos en sus escapadas de ocio. Así sucedió recientemente cuando se les vio acudiendo a su cine de confianza a ver una película; cuando la Reina Letizia fue vista consiguiendo gangas en las rebajas en una tienda de Amancio Ortega; o cuando visitó a Martin Scorsese por sorpresa. Y hay otras más. Pero ninguna tan inesperada y curiosa como el hecho de que hayan sido vistos bailando bachata en un local de Madrid.

El Rey Felipe y la Reina Letizia Gtres

No hay pruebas gráficas, como ha sucedido en otras apariciones inesperadas por las calles de la capital como si fuesen dos ciudadanos más. Eso sí, hay testimonios de testigos. Pero lo curioso es también que ésta sea la propia Belén Esteban la encargada de levantar la liebre. Y es que asegura que los Reyes Felipe y Letizia han estado contoneando sus caderas con los ritmos latinos en un local del madrileño barrio de Malasaña. Así lo ha asegurado la colaboradora de televisión cuando acudía al programa de Eva Soriano en Movistar+ a promocionar la segunda temporada de la docuserie ‘Sálvese quien pueda’ de Netflix.

Hablando de cómo fue su encuentro con la Reina Letizia en la fiesta por el 25 aniversario de LA RAZÓN, que terminó en un selfie viral, detalló mucho más. “La Reina me dijo que la llamara Letizia y me preguntó por mi madre y mi hija. Yo le dije que viera mi programa en Netflix”, decía Belén Esteban, para añadir que “yo la llamaba reina y la agarré por la cintura. Estuvo súper encantadora conmigo”. Pero el momento jugoso de la entrevista llegó cuando ya entrada en materia a la entrevistada por Eva Soriano sentenció que a los Reyes “les gusta bailar bachata”.

Belén Esteban y Eva Soriano Movistar +

La bomba cayó en el plató y, obviamente, no se dejó pasar una oportunidad como esta para conocer detalles secretos sobre los gustos del Rey Felipe y la Reina Letizia. Y menos uno tan curioso como su supuesta pasión por los bailes de salón. Algo de lo que Belén Esteban no ha tenido constancia en primera persona, dado que ella lleva un tiempo convaleciente de su aparatosa caída en el plató de ‘Sálvame’ que terminó llevándola a un quirófano. En realidad, la de Paracuellos ha tenido constancia de estos planes de ocio de los Reyes por terceras personas, a las que conoció en un restaurante de Malasaña “muy chulo y muy pequeñito”.

Al parecer, un camarero del local les soltó la primicia: “Nos dijo, ¿a qué no sabéis quién estuvo aquí hace tres semanas? Los Reyes”. Al parecer, además de saciar su apetito, según Belén Esteban y sus fuentes no tan fiables, también terminaron bailando bachata. Uno de los bailes que más de moda se han puesto en los últimos años, pero que no suelen sonar en las recepciones de palacio precisamente…