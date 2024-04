Las fotos del emotivo encuentro de la Reina Letizia y su amiga Sonsoles Ónega en el Palacio Real de Madrid

Los Reyes Felipe VI y Letizia han presidido hoy en el Palacio Real el tradicional almuerzo posterior a la ceremonia de entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", que tuvo lugar el lunes 23 de abril en la Universidad de Alcalá y que recayó sobre el escritor español Luis Mateo Díez.

El jefe de Estado y su mujer han saludado a los invitados, personalidades del mundo de la cultura y las letras, y uno de los momentos más destacados ha sido el entrañable encuentro entre la Reina Letizia y Sonsoles Ónega, que recibió el Premio Planeta en 2023 por su libro "Las hijas de la criada".

Las dos periodistas son íntimas amigas, pero a pesar de la emoción que habrá supuesto para ellas este momento, han sido fieles al protocolo y se han saludado dándose la mano. Los besos y los abrazos para la intimidad. Aun así, no han podido disimular su alegría, reflejada en las amplias sonrisas que han dibujado en su rostro, igual que el Rey Felipe VI, testigo de este amistoso encuentro.

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan a Sonsoles Ónega en el Palacio Real de Madrid Gtres

Fue el pasado noviembre cuando las dos amigas protagonizaron otro curioso encuentro. La Reina Letizia aguantó hasta 40 minutos de cola en una firma de libros para que Sonsoles Ónega estampara su rúbrica en uno de los ejemplares de su obra. Se trataba de un encuentro no oficial, y ahí sí que hubo besos y abrazos que emocionaron a la sorprendida escritora.

La Reina Letizia y Sonsoles Ónega mantienen una estrecha amistad desde hace años, cuando se conocieron trabajando juntas en "CNN+". Desde entonces no se han separado, y aunque sus encuentros suelen mantenerse en la intimidad, se conoce que junto al resto de la pandilla disfrutan de divertidos planes con frecuencia.

Los looks de la Reina Letizia y Sonsoles Ónega. Gtres

Además, Sonsoles Ónega aprovecha siempre que puede su repercusión mediática para defender y alabar el trabajo de su amiga como Reina.

"Entre nosotras no ha cambiado nada desde que nos conocimos en 'CNN+', y te dirían que ella tampoco ha cambiado mucho. Otra cosa es que se haya adaptado a sus a sus circunstancias, pero la persona sigue siendo la misma. Y en eso me creerán o no, pero es lo que yo siento, con lo cual mi relación con ella no ha cambiado en cuanto a la forma que tenemos de relacionarnos", explicó Sonsoles en "Drama Queen", el podcast de Pilar Vidal.