Sonsoles Ónega se sincera sobre su relación de amistad con Doña Letizia: "Me creerán o no, pero es lo que yo siento"

Sonsoles Ónega y Doña Letizia mantienen una estrechísima relación de amistad durante años. Ambas se conocieron en CNN+ trabajando y, desde entonces, la presentadora de Antena 3 y la Reina de España han estado muy unidas. En varias ocasiones, han tenido numerosos gestos de cariño públicamente y es bien sabido por todos que siempre se han apoyado en los momentos más importantes de sus vidas, como el día que asistió por sorpresa Doña Letizia a la firma de libros de Sonsoles en el centro de Madrid.

Emoción, abrazos y mucho cariño: así ha sido la visita de la Reina Letizia a Sonsoles Ónega Europa Press

Ahora, la presentadora de Antena 3, se ha sincerado con Pilar Vidal en el podcast "Drama Queen" de ABC sobre su amistad con la Reina. A pesar de las diferentes circunstancias, Sonsoles Ónega ha reconocido que su relación no ha cambiado nada y que es exactamente igual desde que se conocieron. "Entre nosotras no ha cambiado nada desde que nos conocimos en CNN+, y te dirían que ella tampoco ha cambiado mucho. Otra cosa es que se haya adaptado a sus a sus circunstancias, pero la persona sigue siendo la misma. Y en eso me creerán o no, pero es lo que yo siento, con lo cual mi relación con ella no ha cambiado en cuanto a la forma que tenemos de relacionarnos", ha confesado la periodista al ser preguntada sobre si es fácil ser amiga deDoña Letizia.

Eso sí, Sonsoles Ónega sí que ha admitido que suele ser más comedida a la hora de hablar sobre la Reina de España o sobre su padre, Fernando Ónega, ya que, para ella, es muy importante la credibilidad en el periodismo: "Soy más cuidadosa en las opiniones o hasta en mi propio posicionamiento, porque corro el riesgo de hacerle más daño que otra cosa, de no resultar creíble".

La presentadora de Antena 3 es uno de los rostros conocidos que más ha defendido a Doña Letizia en televisión y, siempre que ha tenido ocasión, ha dado la cara por la Reina Letizia, a la que quiere y admira profundamente, sentimientos que son mutuos.