Froilán regresa a Abu Dabi, mientras su abuela Sofía sigue ingresada en el hospital

Los compromisos familiares han hecho que el Rey Juan Carlos y su nieto, Froilán, pisaran de nuevo suelo patrio, tras meses alejados de nuestro país. Así, ambos acudieron el pasado fin de semana a la boda de José Luis Martínez-Almeida con Teresa Urquijo en Madrid, ciudad donde este lunes tuvo lugar la misa funeral en memoria de Fernando Gómez-Acebo. Pero el hijo de la infanta Elenaes incombustible y durante estos días en la capital española ha sabido sacar buen provecho del tiempo, amontonando planes y celebraciones varias. Así, se le vio el pasado domingo saliendo de un after de Leganés a primera hora de la mañana tras una noche de fiesta, para después poner rumbo a casa de su padre, Jaime de Marichalar, donde se celebraban los 61 años del duque de Lugo. Pero lo bueno ha terminado y ya ha puesto rumbo de nuevo a Abu Dabi.

Froilán, de sus salidas nocturnas a sus bromas con la prensa antes de regresar a Abu Dabi Europa Press

En la mañana de este miércoles, Froilán ha sido visto en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Se ha mostrado muy simpático con los reporteros, a pesar de que no tenía intención alguna de responder a sus preguntas. Mientras intentaba alcanzar el control de seguridad y subirse al avión que le llevaría a su nuevo hogar en los Emiratos Árabes, el joven advirtió a los gráficos: “Cuidado porfa, si me dejas irme… si queréis me quedo, ¡eh!”, soltaba a modo de broma, despertando su simpatía. Eso sí, quizá el ambiente no estaba para demasiadas bromas, pues mientras él abandonaba el país, su abuela, la Reina Sofía, se encuentra aún ingresada en la clínica Ruber de Madrid, aquejada de una infección en el tracto urinario.

Fue el martes por la noche, tras la misa funeral en honor de Fernando Gómez-Acebo en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid, cuando Doña Sofía comenzó a sentirse indispuesta. Finalmente tuvo que ser ingresada en el hospital, donde en la mañana de este miércoles se ha presentado el Rey Felipe VI para acompañarla durante unos 20 minutos. Esta visita fugaz y el hecho de que Froilán haya regresado a Abu Dabi este mismo miércoles hace entender que no hay motivo de alarma por el ingreso de la esposa del Rey Juan Carlos. Desde Zarzuela aseguran que su evolución es “rápida y favorable”, de ahí que su familia esté tranquila y continúe con su rutina, la que hace que el hijo de la infanta Elena tome un vuelo ordinario para regresar al que es su hogar desde que le acomodasen al lado de su abuelo en Abu Dabi.