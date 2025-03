Habla la biógrafa del Rey Juan Carlos I a pocos días de su vuelta a España: "Está en plena forma"

Todo listo en Sanxenxo para el regreso del Rey Juan Carlos I a España. Su Majestad aterrizará en el aeropuerto de Vigo-Peinador el próximo sábado 15 de marzo, y allí le recogerá Pedro Campos para trasladarlo hasta su casa, donde se hospedará, en su coche.

La idea del Rey es participar en la Liga Española de 6 metros que organiza el Real Club Náutico, de la que ese mismo fin de semana se disputarán dos series: la primera de 2025 y la séptima de 2024, prevista para el pasado mes de noviembre, aunque se canceló en solidaridad con las víctimas de la DANA.

Cómo se encuentra el Rey Juan Carlos I

Será la primera visita a España este 2025 del Rey Juan Carlos I, que visitó por última vez su país el pasado octubre, de nuevo con motivo de las regatas que se celebraron el Sanxenxo. Orgulloso, pudo recoger el título de campeón de Europa del Trofeo Xacobeo.

El rey Juan Carlos, a su salida del Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), la localidad donde se disputa la regata Juan Carlos I - el Corte Inglés Máster 2024. Emilio Lavandeira Agencia EFE

A pocos días de su regreso, Laurence Debray, su íntima amiga y biógrafa oficial, ha ofrecido nuevos detalles sobre cómo se encuentra el monarca. “Él está muy bien. Desde luego que físicamente está muy bien, es un señor que está en forma y tiene proyectos. Está muy bien”, comentó a Jesús Carmona, de “Jaleos” en un acto organizado en Madrid por “Forbes Women” para reunir a mujeres líderes, visionarias y creadoras en la segunda edición de su lista de las 50 Mujeres Latinas a Seguir.

La biografía del Rey

Debray también ha manifestado el deseo de Su Majestad de volver a España, un país “que lleva dentro” y en el que “claro” que le gustaría regresar a vivir. Sobre la biografía que está escribiendo a partir de lo que don Juan Carlos I le cuenta, la autora francesa manifiesta: “Pronto saldrá en España. Todavía el trabajo está en proceso. Además, lo hago en francés. Hay que tener paciencia”.

En el adelanto que se publicó hace meses, el Rey Juan Carlos I se sinceraba sobre asuntos de los que nunca se había pronunciado públicamente. “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confían. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Porque tengo la sensación de que me están robando mi historia”, indicaba en el fragmento publicado por la revista francesa “Point de Vue”.