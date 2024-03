Harald de Noruega tendrá que volver a pasar por quirófano

El rey Harald de Noruega fue trasladado ayer en un avión medicalizado a Noruega, procedente de Malasia donde había sido operado con éxito para ponerle un marcapasos temporal. Nada más aterrizar, el soberano fue ingresado en un hospital de Noruega donde se ha decidido que volverá a ser intervenido en los próximos días.

Según explicó entonces la Casa Real noruega en ese momento a través de un comunicado, la decisión de operarle se tomó en la misma mañana del sábado 2 de marzo debido a la frecuencia cardiaca baja del monarca y habría sido todo "un éxito". En ese mismo comunicado, se explicaba que el padre del príncipe Haakon debería esperar al menos 48 horas para viajar. No habían pasado ni 24 cuando el monarca ponía rumbo a casa.

Aunque la primera operación fue un éxito, la Casa Real ha emitido un nuevo comunicado actualizando el estado de salud del soberano. "El Rey tiene un ritmo cardíaco demasiado bajo y necesitará un marcapasos permanente. La operación se realizará cuando esté completamente libre de infección. Esto puede tardar varios días en producirse, por lo que permanecerá en el hospital Rigshospitalet hasta el fin de semana".

La preocupación en el seno de la familia real noruega es evidente. La princesa Ingrid, primogénita de Haakon y Mette-Marit ha puesto rumbo a Oslo para pasar unos días con sus familiares, apartando su formación militar en el campamento de Skjold.

No es la primera vez que Harald de Noruega sufre problemas coronarios. Además de su intervención en 2003, fue operado por un cáncer de vejiga. El tema de la abdicación, y más desde que Margarita II de Dinamarca lo hiciera, vuelve a ser un tema frecuente en la sociedad nórdica. Sin embargo, no parece que el monarca esté dispuesto a ceder el trono a su hijo, el príncipe Haakon.

Durante su visita a Faktisk, la Casa de Prensa del país escandinavo, a donde el rey acudió con el príncipe heredero Haakon, respondió: "No, realmente no tengo intención. Mantengo lo que he dicho desde el principio: he prestado un juramento al Storting [el Parlamento de Noruega] y es de por vida". El monarca parecía entonces tenerlo tan claro como lo tenía su prima, Margarita de Dinamarca, hace unos meses cuando afirmó "siempre ha sido mi lema: 'Te quedas mientras vivas. Eso es lo que hicieron mi padre y sus predecesores. Y así lo veo yo también". Sin embargo, la monarca cambió de opinión a primeros de año dando el relevo a Federico y Mary de Dinamarca.