Harald V de Noruega vuelve a casa en un avión medicalizado

El rey Harald de Noruega ya está de regreso en casa tras sufrir una infección que le obligó a estar hospitalizado en Malasia, hasta donde había viajado junto a la reina Sonia, pocos días después de haber cumplido 87 años.

Tras recibir el alta hospitalaria, el monarca ha regresado a su país en un avión medicalizado, según ha confirmado la agencia Reuters. El soberano recibió en el país asiático tratamiento para la infección y se le instaló un marcapasos temporal. Las últimas informaciones apuntan que el avión, un SAS reacondicionado para transportar pacientes, despegó del aeropuerto de la isla a las 13:05 horas, hora malasia. Junto a él, viajaba la reina Sonia. El rey será ingresado en un hospital cuando aterrice en Noruega.

FILE - In this Saturday, May 4, 2019 file photo, King Harald V of Norway and his wife Sonja leave the Notre Dame cathedral after attending at the funeral of the Grand Duke Jean of Luxembourg, in Luxembourg. Norway’s 83-year-old King Harald V was admitted to the main hospital in Oslo Thursday, Oct. 8, 2020 to undergo an operation to replace a heart valve, the palace said. The surgery will not be an open heart operation, the palace said. The king will be awake, and the operation will be performed via the groin with local anesthesia. (AP Photo/Francisco Seco, File) Francisco Seco Agencia AP

"El rey estará de baja por enfermedad durante dos semana. Durante ese período, el príncipe heredero será regente y asumirá los deberes constitucionales del rey", señalaba el comunicado emitido por la Casa Real noruega.

De momento, el príncipe Haakon no ha modificado su agenda y se espera que continúe con sus deberes. En ese sentido, el medio local VG, responsable de prensa de la Corona noruega, ha asegurado que cualquier cambio en la agenda oficial de los príncipes se reflejará en el programa de actividades publicado en la página web de la institución. El primer ministro del país, Jonas Gahr Støre, envió al rey su deseo de una pronta recuperación al conocer la noticia: "Me apena saber que el rey Harald está hospitalizado en Malasia. Me gustaría desearle una pronta recuperación y espero que así sea", expresó.

El rey Harald lleva al frente de la Jefatura de Estado desde 1991y es, en la actualidad, el monarca vivo más antiguo de Europa. Son frecuentes sus problemas de salud, por lo que en los últimos tiempos se ha hablado de un posible relevo generacional. Aunque de momento no parece estar por la labor de ceder el trono al príncipe heredero Haakon.