El último veto a Harry: "prohibido" hablar de la familia real

El distanciamiento entre Carlos III y su hijo Harry es ya absoluto, y no solo en cuanto a distancia se refiere. Según ha exresado Tom Quinn, experto en la corona británica al diario "The Mirror", el monarca ha marcado un nuevo veto al duque, el definitivo: "Su padre le ha pedido directamente a Harry que no escriba ni diga públicamente nada más sobre la familia o su hermano que pueda causar problemas. Todo el mundo sabe que cuando un rey pide que hagas algo, habrá consecuencias si no obedeces".

Britain's Prince William and Britain's Prince Harry Martin Meissner Agencia AP

Quinn ha querido destacar cuál es el trasfondo de esta petición: "A lo largo de los años, Harry se ha quejado del trato que recibe de su familia con un solo objetivo: obtener una disculpa y ver a su padre y a su hermano hacer las paces", explicaba. "Quejarse públicamente solo empeora las cosas y en el caso de Harry eso significa que se cortan cada vez más los vínculos con su pasado", ha destacado el experto.

Además detrás de esta petición podría estar una necesidad de encontrar una mayor tranquilidad en el momento delicado de salud en el que Carlos III se encuentra y también, la princesa de Gales. Seguir el tratamiento sin mayor preocupación sería de gran ayuda para ambos.

El príncipe Harry y Meghan Markle en su entrevista con Oprah Winfrey Handout Harpo Productions/Joe Pugliese v

La crisis estalló a raíz de la salida de Harry Meghan Markle de la familia real británica, además de por la polémica entrevista concedida por los duques de Sussex a Oprah Winfrey y acrecentada más si cabe con la publicación de las memorias del príncipe, bajo el título "Spare" y en la que no salían muy bien parados especialmente Carlos III y el príncipe William. Por ese motivo, la visita del menor de los hijos de Diana de Gales a su padre cuando este anunció que le habían diagnosticado cáncer se redujo tan solo a 40 minutos. El desafecto provocó también que en la última visita de Harry a Londres con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus no se produjera ningún encuentro familiar a pesar de estar ambos a escasos kilómetros de distancia. El rey argumentó entonces estar "demasiado ocupado" como para ver a Harry.