El rey Carlos III habla de su cáncer: "No demasiado mal"

A juzgar por las imágenes, el rey Carlos III está llevando su tratamiento contra el cáncer de forma muy positiva. A sus 75 años y tras una cirugía por agrandamiento de próstata, el monarca fue diagnosticado de esta enfermedad, lo que le ha llevado a alejarse relativamente de la vida pública. Este miércoles, sin embargo, celebraba una multitudinaria fiesta en los jardines del palacio de Buckingham. Un acto al que acudían otros miembros de la familia real británica, pero ninguno de sus hijos.

El príncipe William había presidido una investidura en Windsor. Y Harry de Inglaterra asistía a la misa de acción de gracias celebrada en la catedral de San Pablo con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus, con los que el duque está muy comprometido.

Carlos III, en la recepción que ofreció ayer en los jardines de Buckingham Gtres

Aplaudido y arropado por los asistentes, el rey vivió un día memorable. Saludó e incluso bromeó, según detalla la prensa británica, sobre su salud: "No lo estoy haciendo mal". En referencia a la vuelta a sus deberes reales. También le preguntaron por cómo se encontraba, a lo que Carlos III respondió con tres simples palabras: "No demasiado mal". Una frase con la que denota que no está tan mal ni tan bien como se ha dicho en la prensa internacional.

En total, Carlos III pasó alrededor de una hora con los invitados, a pesar de que los médicos "calibraron" de manera precisa el tiempo de duración de su aparición.