La Infanta Sofía vuelve a casa por Navidad: estos son sus planes

Mañana, 8 de diciembre, la Infanta Sofía comienza sus vacaciones de Navidad. La menor de las hijas de los Reyes Felipe y Letizia viajará desde Gales, donde cursa bachillerato internacional, hasta Madrid, para reencontrarse con su familia. Fue a finales de agosto cuando la benjamina de la familia real se marcho a estudiar al UWC Atlantic College, como lo hizo su hermana en años anteriores.

Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que la Infanta Sofía ha vuelto a España. La pudimos ver en octubre, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo. Allí apoyó a su hermana en un acto muy importante para la heredera. A los pocos días, regresaba a Madrid aprovechando el "autumn break" (vacaciones de otoño), que coincidieron con la mayoría de edad de Leonor de Borbón, por lo que Sofía pudo acompañarla también en la jura de la Constitución y las posteriores celebraciones.

Las de ahora son unas vacaciones largas, de tres semanas, ya que la joven no regresará al castillo de St. Donat's hasta el próximo 3 de enero. Se perderá la Noche de Reyes, pero en Reino Unido no se celebra esa tradición tan arraigada en nuestro país, de ahí que no sea ni siquiera festivo el Día de Reyes.

Sofía de Borbónviajará junto a tres miembros de seguridad, que siempre están con ella. Una vez en Madrid, la Infanta se desplazará hasta Zarzuela. Es probable que también esté allí su hermana, Leonor, ya que la joven ha pedido un permiso en la Academia Militar de Zaragoza, para pasar unos días en Madrid. De hecho, según algunos medios, la heredera disfrutó anoche, Día de la Constitución, de la oferta nocturna de la capital. No obstante, Leonor no tomará vacaciones de Navidad, hasta el próximo 22 de diciembre.