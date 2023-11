Ágatha Ruiz de la Prada revela el desconcertante comentario que le hizo Genoveva Casanova sobre su vida sentimental: "Me chocó porque tampoco venía muy al caso"

Desde que salieron a la luz las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca en la revista "Lecturas" el pasado 9 de noviembre en exclusiva, la mexicana sigue acaparando todos los titulares de la prensa del corazón. A partir de ese día, la ex de Cayetano Martínez de Irujo ha decidido apartarse del foco y ha huido de la capital, exiliándose de forma voluntaria hasta que pase la tormenta mediática. Tras el escándalo, la exconcursante de "Masterchef Celebrity" emitió un comunicado oficial desmintiendo cualquier tipo de relación con el heredero del trono danés y la única vez que ha reaparecido en redes desde entonces ha sido para homenajear a la duquesa de Alba el pasado 20 de noviembre por el aniversario de su muerte.

Genoveva Casanova está atravesando por uno de los peores momentos de su vida y así lo plasmó en el mensaje que le dedicó a Cayetana Martínez de Irujo. "Te echo tanto, tanto de menos... Tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos... Cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mí", escribió la mexicana sobre la que fue su suegra, expresando lo mucho que la necesita ahora mismo.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, juntos en la portada de "Lecturas" Lecturas

Las fotografías de Genoveva y Federico han generado un gran cisma familiar en la casa real danesa y la prensa de Dinamarca ha comparado a la mexicana con Corinna Larsen. Sobre este asunto, Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la última celebritie en pronunciarse y, aunque no conoce mucho a la ex de Cayetano Martínez de Irujo, la diseñadora de moda ha salido en defensa de Genoveva, asegurando que no tiene nada que ver con la alemana.

Además, Ágatha Ruiz de la Prada ha confesado que le parece "muy buena chica". Tras esto, ha revelado el último encuentro que tuvo con la mexicana. "Estuve con ella hace poco, estuve haciendo programa de televisión con ella. Me chocó porque me dijo que desde José María Michavila no había tenido ningún novio. Tampoco venía muy al caso y se me quedó como en la cabeza. A lo mejor es que justo era lo contrario, no lo sé", ha desvelado sobre su conversación con la ex de Cayetano Martínez de Irujo. ¿Fue este comentario una estrategia de Genoveva para jugar al despiste?