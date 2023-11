La intrahistoria tras las fotos de Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova

La Familia Real de Dinamarca ha tenido una agenda institucional cargada de importantes eventos junto al Rey Felipe VI y la Reina Letizia. Ayer por la noche, tras la primera jornada de los Reyes de España en el país escandinavo, tuvo lugar una especial velada en el castillo de Christiansborg en Copenhague. Este martes 7 de noviembre el príncipe heredero, Federico de Dinamarca, ha sido visto paseando junto a Genoveva Casanova que hacía de anfitriona del miembro de la familia real danesa.

Y es que, según ha desvelado el medio ‘Vanitatis’, las fotografías muestran al hijo de la reina Margarita II y la que fue mujer de Cayetano Martínez de Irujo paseando juntos cerca del Museo del Prado de Madrid. La fecha en la que tuvo lugar esta estampa aún está por concretar, pero no hay duda de que la situación ha despertado una gran sorpresa y expectación por descubrir la relación existente entre ambos personajes. A raíz de las preguntas que han generado estas imágenes al salir a la luz, el citado medio ha contactado con Genoveva Casanova: “Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes y yo no voy contando quiénes son mis amistades” sentenciaba rotundamente.

Además, ha añadido lo mucho que le han ofendido los comentarios maliciosos que se han realizado con respecto a las imágenes entre ambos: “¿Crees que yo me iba a pasear con él por los sitios públicos de Madrid si hubiera una relación más allá de la amistad? Me duelen profundamente los comentarios maliciosos que se puedan hacer”, finalizaba.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia junto a Federico y Mary de Dinamarca en la ofrenda floral. Gtres

La noticia se ha hecho viral coincidiendo con el viaje de Estado que han realizado el Rey Felipe VI y la Reina Letizia al país nórdico. Desde este pasado lunes 6 de noviembre hasta el próximo miércoles, la agenda institucional de ambas familias reales estará repleta de actos y eventos importantes. La jornada de este martes ha comenzado con la presencia de los Reyes de España junto al matrimonio de Federico y Mary de Dinamarca en un acto floral. Después de esta han acudido a un acto en el ayuntamiento de la capital y más tarde la Reina Letizia junto a la princesa Mary han visitado el hospital Mary Elisabeth, en el que un grupo de niños le han entregado en señal de obsequio unos dibujos a Doña Letizia.