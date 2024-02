Kate Middleton, harta de no hacer nada: comienza a trabajar desde la cama

La salud de Kate Middleton está en boca de todos desde que ingresase en The London Clinic para ser sometida a una “cirugía abdominal”. Poco o nada más se ha dicho de forma oficial al respecto, pues era el deseo expreso de la princesa de Gales que todo lo referente a su paso por quirófano quedase bajo riguroso secreto. Desea proteger su intimidad, aunque con ello se haya convertido en la mujer más pensada del Reino Unido estos días, pues la preocupación reinante por ella ha ido en aumento según pasaban las jornadas sin información sobre su estado. Este viernes se han dado unas pequeñísimas pinceladas desde fuentes palaciegas, pues entendían necesario dejar claro que no sufrió “graves complicaciones” tras la cirugía y que no tuvo que ser inducida al coma ni entubada. De hecho, al parecer está tan bien en su proceso de recuperación en su hogar, que ya está planificando su vuelta al trabajo.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton Gtres

La mujer del príncipe Guillermo se encuentra descansando de su estancia hospitalaria en la comodidad de su casa, Adelaide Cottage. Con ello, ha podido reencontrarse con sus hijos, a los que no vio durante dos semanas. Pero después de disfrutar unos días de su compañía y tranquilizarles por su ausencia, ha comenzado a sentir la imperiosa necesidad de mantenerse ocupada. De hecho, quiere retomar ya sus compromisos profesionales en su labor de representación de la corona británica, aunque no pueda hacerlo en actos públicos por el momento. Pero sí entra en sus planes hacerlo desde la tranquilidad que le ofrece su cama.

Lo primero que han querido dejar claro es que el estado de salud de Kate Middleton es bueno. Y como muestra de ello, han querido detallar que incluso ya ha retomado parte de sus quehaceres como princesa, aunque tenga que hacerlo con el máximo cuidado de no poner en peligro su recuperación: “Trabaja desde la cama. Tiene varias semanas de reposo por delante, pero está deseando volver al trabajo”, aseguran fuentes cercanas a la nuera del rey Carlos III de Inglaterra a la revista ‘US Weekly’. Y es que han querido subrayar la buena predisposición de la protagonista a retomar su rutina y mantener su mente ocupada durante su convalecencia, lo que podría acercar el momento de su regreso a la agenda oficial.

Kate Middleton con su look previo a la coronación. GTRES

Por el momento, el pasado 17 de enero cuando se anunció que iba a ser operada, también se dejaba claro que su baja médica duraría al menos hasta la Semana Santa. El mismo periodo que se ha tomado el príncipe Guillermo para estar al lado de su esposa. Con estas nuevas informaciones se desmiente una vez más que la vida de Kate Middleton corriese peligro. No se teme por su vida, como así se llegó a afirmar desde el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, al anunciar que su estado era crítico tras complicaciones postoperatorias: “Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en esos momentos debido a esas complicaciones que surgieron. La decisión fue inducirla a un coma. Tuvieron que intubarla. Fueron complicaciones graves que no esperaban, porque la operación salió bien, pero el posoperatorio no fue tan bien”, se decía. Ahora, desde palacio son tajantes a través de la revista ‘People’: “Es una tontería total. No es el caso en absoluto”, zanjan.