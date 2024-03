Kensington Palace niega que Kate Middleton vaya a asistir a un acto programado en junio

La baja por enfermedad de Kate Middleton sigue acaparando titulares. Nadie entiende el secretismo con el que se ha llevado la intervención de cirugía abdominal a la que fue sometida la princesa de Gales ni tampoco su aislamiento posterior. Por eso sorprendía que ayer se anunciara la incorporación a su vida laboral el próximo mes de junio. Fue la British Army la que anunció en sus redes sociales y en su página web que el próximo 8 de junio Kate Middleton, como coronel de la Guardia Irlandesa, inspeccionaría las tropas durante el ensayo del Trooping the Colour, que tendrá lugar ese mismo fin de semana.

Una noticia que sin embargo hoy era desmentida por el palacio de Kensington y de hecho la British Army ha borrado sus posts de las redes sociales y la presencia de la heredera consorte ya no figura en su web.

Kate Middleton en Londres Doug Peters GTRES

Existen dos teorías de por qué ha sucedido esto: o bien desde palacio no quieren que se sepa todavía que la princesa estará allí ese 8 de junio, por si surgiera algún imprevisto; o bien la esposa del príncipe William tenía pensado asistir, pero finalmente no lo hará. Un cambio de planes que no hace sino acrecentar más la incertidumbre sobre el estado de la princesa, a la que se ha visto por primera vez el pasado lunes, en unas fotografías hechas por unos paparazzi.

Tal y como afirma la web "TMZ", la princesa de Gales fue vista junto a su madre en el interior de un vehículo cerca del castillo de Windsor. Era la primera vez que se la veía en el exterior y ocultaba su rostro, serio, con unas gafas de sol y lucía un rostro algo hinchado. Se trata de su primera aparición desde que el pasado 25 de diciembre acudiera junto al resto de la familia real británica al tradicional servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena de Sandringham.