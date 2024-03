Ya hay fecha para el primer acto oficial de Kate Middleton tras su operación abdominal

Ya hay fecha para el primer acto oficial que presidirá Kate Middleton después de su intervención quirúrgica abdominal programada. Después de meses apartada de su agenda oficial y de la esfera pública, la princesa de Gales presidirá el 8 de junio la ceremonia 'Trooping The Colour' , tal y como asegura el medio "Sky News", citando al Ministerio de Defensa. Junto a ella, también se ha confirmado la asistencia del rey Carlos III al evento, aunque de momento, la casa real británica no ha confirmado ninguna de las dos informaciones.

Aunque en un principio se esperaba que Kate Middleton volviese al trabajo después de Semana Santa, parece ser que la princesa estará de baja más tiempo de lo esperado y habrá que aguardar dos meses más de lo previsto para volver a ver a la mujer del príncipe Guillermo en un acto oficial. Cabe recordar que la última aparición de la nuera favorita de Carlos III fue el pasado 25 de diciembre durante el servicio religioso por el Día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena de Sandringham.

Ha llamado mucho la atención que el anuncio de la reincorporación a la vida pública de Kate Middleton se haya producido menos de 24 horas después de sus primera imágenes tras ser intervenida quirúrgicamente. Ayer, a última hora de la tarde, el medio "TMZ" desveló en exclusiva una fotografía de la princesa de Gales paseando en coche por las inmediaciones del Palacio de Windsor junto a su madre Carole. Cau, la instantánea de la mujer del príncipe Guillermo ha coincidido con la entrada de su tío, Gary Goldsmith, en "Gran Hermano VIP" de Reino Unido.

La entrada del hermano de Carole al reality de televisión más polémico de Inglaterra ha generado cierto nerviosismo en la familia Middleton. Según "The Sun", Kate Middleton estaría muy enfadada con su tío y todos estarían muy preocupados por lo que pueda hablar de ellos en la casa más famosa de los famosos. Aún así, en su debut televisivo, Gary Goldsmith se ha deshecho en halagos hacia su sobrina y no ha dudado en cargar contra los duques de Sussex. "Kate es hermosa por fuera, pero más hermosa por dentro, y realmente es una madre cariñosa. Por eso me enfadé tanto con Harry y Meghan", declaró el tío de Kate nada más entrar en "Gran Hermano VIP", tachando de "tonterías" algunas de las acusaciones que el hijo menor de Carlos III y su mujer vertieron contra los Windsor.