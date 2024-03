Furia y nerviosismo en la familia de Kate Middleton por el fichaje de su tío en "Gran Hermano VIP": "Ella no necesita estrés"

Kate Middleton sigue acaparando todos los titulares de la prensa británica e internacional por su misterioso estado de salud. Desde mediados de enero, la princesa de Gales se encuentra apartada de la vida pública recuperándose de su cirugía abdominal programada cirugía abdominal programada y, de momento, estará de baja hasta después de Semana Santa. Además de esta delicada situación, la mujer del príncipe Guillermo y su familia ha tenido que hacer frente una nueva preocupación: el fichaje de Gary Goldsmith, hermano de Carole Middleton, en la nueva edición de "Celeb Big Brother". Esta noche se estrenará como nuevo concursante del programa más polémico de la televisión y la princesa de Gales está muy descontenta con el salto de su tío a la pequeña pantalla.

Esta situación ha causado un gran nerviosismo entre el clan, que se encuentra muy furioso por la decisión del hermano de Carole Middleton de participar en "Gran Hermano VIP" justo cuando su sobrina está atravesando por un débil momento de salud. Según ha publicado el medio "The Sun", "la princesa Kate está enfadada porque su tío se une a Gran Hermano. Ella no necesita estrés". "Gary dijo que la madre de Kate, Carole, y su padre, Michael, le han leído la cartilla. No están contentos", añaden.

"A los ojos del público, Gary se ha convertido en la oveja negra de la familia Middleton. Carole es su hermana, por lo que siempre habrá amor, pero ya no están de acuerdo en muchas cosas. Él ha dicho que no tiene su bendición para entrar a la casa, pero le da igual", explican sobre la actual relación que mantiene con la familia Middleton. Aunque no tiene ningún problema con Kate y Guillermo, a Gary no le gustan nada Harry y Meghan: "Quiere defender a su familia. Gary no haría nada que avergonzara a Kate o Guillermo, en quienes piensa mucho. Lo último que quieren es que el tío Gary cause vergüenza en la televisión". El pasado mes de octubre, el tío de la princesa de Gales cargó públicamente contra el hijo menor de Carlos III. "Estoy muy consternado porque cuenta verdades a medias y mentiras absolutas. Kate es autosuficiente, ingeniosa y muy capaz. Ella no es una reina del drama", sentenció Gary sobre la relación de su sobrina y el hermano de Guillermo.