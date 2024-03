La salud de Kate Middleton en entredicho tras su extraña última foto

Este lunes la aparición de Kate Middleton en un coche acompañando a su madre pretendía silenciar toda especulación que se estuviera haciendo sobre su estado de salud, pero ha terminado por generar un aluvión de teorías del todo disparatadas sobre lo que estaría pasando realmente la esposa del príncipe Guillermo. Las imágenes de Kate junto a Carol, su madre, en las inmediaciones del Palacio de Windsor dieron rápidamente la vuelta al mundo. Con gafas de sol y un look oscuro, la princesa dejaba ver un buen estado de salud. Sin embargo, no han sido pocos los que no les ha terminado de convencer esta aparición.

Las conspiraciones han sido muchas y muy variadas, desde que la de la imagen no es Kate sino su hermana Pippa, hasta que se habría sometido a una cirugía estética debido a que en la fotografía no se aprecia el lunar tan característico que tiene la princesa en el rostro.

El primero en hacer saltar todas las alarmas ha sido un usuario que comparaba dos imágenes de Kate Middleton. El resultado ha hecho estallar todas las dudas y es que, mientras en la antigua tenía un lunar en el labio, en la nueva ese lunar había desaparecido. “Antes de su cirugía Kate Middleton tenía un lunar encima del labio. En la imagen de hoy, parece haber desaparecido mágicamente. ¿Nos está mintiendo la Familia Real?”, exponía realmente molesto el usuario.

Aunque por el momento no se han pronunciado desde los canales oficiales, las teorías no han cesado desde Twitter apuntando que no parecía ella y que hasta su nariz era diferente. Sin embargo, su rostro no ha sido lo único que se ha querido analizar. Otro usuario ha detallado un error en el coche en el que iban montadas la madre y la hija. En las primeras imágenes no se aprecia, pero la tercera fotografía que ofrece el medio TMZA muestra lo que parece un coche con cinco ruedas, dos a un lado y tres a otra, lo que puede deberse a un efecto óptico. No obstante, eso no les ha impedido seguir echando leña al fuego.

Algunos se han atrevido, incluso, a hacer uso de la Inteligencia Artificial para tratar de mejorar la resolución. Todo ello en vano, pues no ha hecho más que mostrar una imagen más distorsionada. Lo que sí ha quedado claro es que Kate no parece Kate, ya porque no sea ella, que las imágenes se hayan visto alteradas o por un posible resultado de su recuperación tras su cirugía.