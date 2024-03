Última hora: Kate Middleton reaparece públicamente tras su intervención quirúrgica abdominal

Después de semanas en el ojo del huracán mediático por su misterioso estado de salud, Kate Middletonha sido fotografiada por primera vez desde su intervención quirúrgica abdominal programada en las inmediaciones del Palacio de Windsor. En las instantáneas, aparece la princesa de Gales montada en un vehículo junto a Carole, su madre.

Las fotografías han dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos y ha llamado mucho la atención el buen aspecto de Kate Middleton. Aunque aparece con gafas de sol, la nuera favorita del rey Carlos III luce aparentemente recuperada. Después de semanas de rumores y especulaciones sobre su verdadero estado de salud, la princesa de Gales ha sido vista por primera vez desde su delicada intervención abdominal, casi dos meses después de pasar por quirófano.

Después de más de 10 días ingresada en el hospital, el pasado 29 de febrero la nuera favorita de Carlos III recibió el alta médica y comenzó una larguísima recuperación alejada de la vida pública. La última vez que pudimos ver a Kate Middleton fue el 25 de diciembre durante el servicio religioso por el Día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena de Sandringham. Casualmente, las primeras fotografías de la princesa de Gales tras su intervención quirúrgica abdominal se han publicado el mismo día de la entrada de su tío Gary Goldsmith, hermano de Carole, en "Gran Hermano VIP", algo que ha llamado mucho la atención.

La participación de Gary Goldsmith en el reality show ha desatado la furia entre la familia Middleton, que no entienden por qué ha decidido concursar en el programa más polémico de la televisión inglesa. Según "The Sun", "la princesa Kate está enfadada porque su tío se une a Gran Hermano. Ella no necesita estrés. "Gary dijo que la madre de Kate, Carole, y su padre, Michael, le han leído la cartilla. No están contentos", añaden sobre el peliagudo asunto que ha vuelto a poner en jaque a la casa real británica. El tío de la princesa de Gales se ha convertido en la nueva oveja negra de la familia y todos los integrantes del clan están muy preocupados por lo que pueda decir en televisión sobre ellos.