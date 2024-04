Letizia visita por fin a la Reina Sofía en el hospital nada más aterrizar de Canarias

Los Reyes Felipe y Letiziahan viajado hasta Las Palmas de Gran Canaria para presidir la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2023. Un acto que viene a reconocer la inestimable labor de aquellos que se valen de la innovación para su desarrollo empresarial y que ha coincidido en fecha con el ingreso de la Reina Sofía en la clínica Ruber Internacional de Madrid, aquejada de una infección del tracto urinario. Un mal que le llevó a permanecer bajo cuidados médicos desde la noche del pasado martes, como así anunciaron a la mañana siguiente, dejando claro que su evolución era “rápida y favorable”. Aun así, la preocupación reinante en las calles es grande por la Emérita, dado que no es común sus entradas en los hospitales por su propia salud. Pero, nada más poner un pie en la Península, los Reyes no han dudado en aprovechar para visitarla antes de regresar a palacio a descansar de tan ajetreado día.

Los Reyes Felipe y Letizia visitando a Doña Sofía Gtres

No han querido alargar más la espera y no han tenido tiempo de pasar por la Zarzuela antes de acudir a la clínica para conocer de primera mano la evolución de Doña Sofía. Nada más aterrizar en Madrid, tomaban un coche que les llevó a la clínica Ruber Internacional, ataviados con la misma indumentaria que han lucido en la mañana de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria. Así, mientras el Rey Felipe lucía el mismo traje de chaqueta oscura de horas antes, la Reina Letizia hacía lo propio con su aplaudido traje en color coral de Hugo Boss que ha hecho las mieles de los expertos en moda.

La Reina Letizia ha apostado fuerte por su look más primaveral en su jornada en las islas Canarias. Un estilo que le otorga una imagen profesional, pero con el que marca estilo con el luminoso tono coral que, según destacan la gran mayoría, le favorece especialmente por iluminar su rostro, pese a que no sea uno de los colores dominantes en su preciado armario. Así, al menos se ha demostrado también a su llegada al centro médico, donde la consorte real no ha perdido la sonrisa en ningún momento, mientras charlaba animadamente con su marido mientras accedían al edificio en el que continúa ingresada la Reina Sofía.

Los Reyes Felipe y Letizia a su llegada a la clínica Gtres

Pasadas las 20 horas de la tarde de este jueves 11 de abril, el Rey Felipe y la Reina Letizia han reaparecido por sorpresa en las inmediaciones de la clínica Ruber Internacional de Madrid. Lo hacían con total tranquilidad, ofreciendo una imagen de normalidad ante el revuelo que se vive a las puertas del centro médico, donde decenas de fotógrafos y periodistas esperan novedades sobre la evolución de la Reina Sofía. Aunque se tratase de una visita privada, los medios allí apostados ya se olían que se podría producir su visita ‘sorpresa’, pues equipos de seguridad realizaron controles y chequeos para asegurar su integridad. Algo que ya sucedió el mismo miércoles por la tarde cuando el monarca recorrió el mismo camino para ver a su madre tan solo 20 minutos, como así hizo su hermana, la infanta Elena, a última hora de la tarde en su deseo de preocuparse por el estado de su madre, que continúa ingresada pese a que se ha afirmado que su evolución va según lo previsto, aunque deba continuar bajo observación médica.