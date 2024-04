La infanta Elena se preocupa por la Reina Sofía y acude a verla al hospital

Este miércoles se daba a conocer que la Reina Sofía había sufrido un inesperado bache de salud, lo que le obligaba a tener que ser ingresada en la clínica Ruber de Madrid. Acudió al hospital en la noche del martes, pero no ha sido hasta el mediodía de este mismo miércoles cuando, desde el gabinete de comunicación del palacio de la Zarzuela, se informaba de que sufría una infección del tracto urinario que le obligaba a permanecer bajo cuidados médicos. Un susto mayúsculo para todos, incluso para su propia familia, que les ha pillado con el pie cambiado su revés de salud. Así, al igual que hiciese a primera hora de la tarde el rey Felipe VI, su hermana, la infanta Elena también ha querido preocuparse por su estado en primera persona, visitándola en la misma habitación en el que espera una recuperación.

Desde Casa Real se ha tratado de llamar a la calma, dejando claro que el estado de salud de la Reina Sofía no corre peligro alguno. De hecho, aunque deba estar bajo observación médica, se mantiene que su evolución es “rápida y favorable”. Pese a ello, sus hijos han querido estar con ella en tan delicados momentos, como así hizo el Rey Felipe durante 20 minutos a las 17 horas de la tarde y como así ha hecho pocas horas más tarde la infanta Elena, también con el rictus serio que marcó la llegada de su hermano.

No solo la escueta visita del Rey Felipe a su madre ha servido para despejar dudas sobre la gravedad del estado de Doña Sofía. El hecho de que permaneciese en el interior de la clínica tan solo 20 minutos hacía entrever que se encuentra perfectamente, aunque deba seguir bajo observación profesional: “Está tranquila, esperando a que le den el alta”, confesaba el monarca a su salida del centro. Poco después le seguía los pasos su hermana Elena, que acudía a la clínica Ruber de Madrid tras despedir a su hijo Froilán en el aeropuerto Adolfo Suarez, que ponía de nuevo rumbo a Abu Dabi. Otra muestra de normalidad ante el ingreso inesperado de la Reina Sofía en el hospital, pues su nieto ha regresado a su nuevo hogar sin ver a su abuela, con la que seguramente habrá hablado por teléfono para saber cómo está.

Con ello, la infanta Elena, aunque ha preferido no hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban a las puertas de la clínica a la espera de novedades, también ha ofrecido una imagen de tranquilidad. Incluso con el look elegido para su visita hospitalaria. Aunque la seriedad dominaba su rostro, su atuendo cómodo llamó la atención de los allí congregados, al estar formado por un socorrido pantalón vaquero y una chaqueta en tono caqui y uno de sus característicos sombreros y un fular para protegerse de las bajas temperaturas cuando el sol se pone. A diferencia del Rey Felipe, su hermana ha optado por acceder al centro médico con una mascarilla, algo que ya no es obligatorio, pero siempre recomendable.