María Zurita desvela su nuevo proyecto profesional: "Os va a gustar a todos"

El Rastrillo de Nuevo Futuro, el mercadillo benéfico que reúne estos días a la flor y nata de la sociedad con el fin de recaudar fondos para crear hogares infantiles, ha contado esta mañana con la visita de María Zurita. Allí ha conversado con su prima Simoneta Gómez-Acebo, que, ataviada con el delantal de la organización, ha relegado a su madre, la Infanta Pilar, en sus funciones de anfitriona desde que esta falleció.

La hija de la Infanta Margarita ha charlado también con los periodistas que se encontraban en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid y ha compartido algunos de sus nuevos proyectos profesionales. Entre ellos, la televisión. "La tele engancha y además es un medio en el que yo me encuentro cada vez más cómoda y me gusta". No obstante, no ha querido dar demasiados detalles sobre su vuelta a la televisión porque, aunque tiene algunas cosillas, "no están firmadas todavía".

La reina Sofía visita el Rastrillo Nuevo Futuro Antonio Gutiérrez Europa Press

Lo que sí ha anunciado es su próximo proyecto editorial, un libro de cocina que está preparando y, según avanza, "va a gustar mucho". Es conocida la pasión por la gastronomía de la prima de Felipe VI, un gusto que empezó a cultivar con solo siete años, cuando su familia le regaló un libro de Unicef sobre cocinas del mundo. Su paso por el concurso de cocina de Televisión Española"MasterChef Celebrity 7" le permitió afinar aún más sus habilidades culinarias. Desde entonces, ha ido tomando nota de los mejores y entre ellos se encontró su tía la Infanta Pilar, de quien admiraba el arte que le ponía al cocinar.

Otra de las visitas que ha recibido El Rastrillo ha sido la de la Infanta Margarita, hermana menor del Rey Juan Carlos y madre de María Zurita. Escogió el viernes para estar apoyar este evento y no pudo evitar las preguntas de la prensa. Aunque discreta en sus declaraciones, expresó su alegría de poder estar presente un año más: "Aquí siempre se pasa bien". Agradeció también la presencia de la Reina Sofía, con quien intercambió un afectuoso saludo. "No falla nunca, todos los años", recordó.