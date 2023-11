El primer Rastrillo de Nuevo Futuro de Simoneta Gómez-Acebo sin la infanta Pilar: "La recuerdo mucho"

El Rastrillo de Nuevo Futuro reabrió ayer sus puertas tras tres años de parón por culpa de la pandemia de coronavirus en un nuevo escenario: la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. La primera jornada de este mercadillo solidario estuvo marcada por la presencia de la Reina Sofia, que congregó a decenas de asistentes y curiosos en el recinto.

La madre de don Felipe VI nunca ha faltado a esta cita solidaria y se ha consagrado como su mejor embajadora, tal y como explica Simoneta Gómez-Acebo, que también regresó al rastrillo con la ilusión de retomar un proyecto que ayuda a miles de personas necesitadas.

"Siempre nos ha hecho mucha ilusión que la Reina Sofía venga a pasearse y a comprar, que es lo que necesitamos que haga la gente, porque lo importante no es solo venir. Necesitamos recaudar, especialmente este año que son solo tres días, en vez de nueve. Así que nos viene muy bien que la Reina venga. Ella levanta pasiones y es una alegría verla, así que estamos muy contentos de que esté aquí", desliza a LA RAZÓN.

Simoneta Gómez-Acebo en el Rastrillo de Nuevo Futuro de 2019 Gtres

La prima del Rey Felipe VI cuenta con su propio puesto en el mercadillo y ofrece una amplia variedad de productos para animar a todos los asistentes a aportar su granito de arena a la causa solidaria: "Tenemos ropa de buena marca de segunda mano, a unos precios baratísimos. También tenemos decoración de cara a la Navidad, calcetines, pijamas, calzoncillos, y además tenemos el bar. Lo más importante es que todo lo recaudado va para Nuevo Futuro", indica a LA RAZÓN, celebrando que "hemos vuelto por todo lo alto, teníamos mucha cola en la puerta".

Se trata de la primera edición del Rastrillo de Nuevo Futuro que se celebra sin la presencia de la infanta Pilar, que perdió la vida el 8 de enero de 2020. La hermana del Rey Juan Carlos I era uno de los pilares de la organización, pero Simoneta Gómez-Acebo señala a este periódico que el rastrillo seguirá adelante sin ella, tal y como a Su Alteza Real le hubiera gustado: "Yo afronto todos los días sin ella. Las cosas buenas tienen que perdurar en el tiempo y no estar atadas a una persona, porque cuando falta, se derrumba. Esto va a seguir adelante sin estar mi madre, pero ya llegará otra gente. Todos lo sentimos muchísimo, pero es lo que hay y la vida sigue".

Simoneta Gómez-Acebo y la infanta Pilar en el Rastrillo de Nuevo Futuro de 2016 Gtres

La ausencia de la infanta Pilar se hace palpable en el mercadillo y no hay quien no lo ha eche de menos, pero su recuerdo sigue presente entre todos los participantes. "El recuerdo de mi madre lo tenemos todos, y eso no nos lo quita nadie. En todos los puestos a los que voy todo el mundo me dice lo mucho que recuerdan a mi madre. Yo también la recuerdo mucho, pero ella hubiera querido que esto siguiera funcionando sin ella", dice Simoneta.

Además, la sobrina de don Juan Carlos I se sincera sobre la princesa Leonor y su papel como futura de Reina de España, y, como no podía ser de otra forma, solo tiene halagos para ella: "Va en muy buen camino, está muy preparada, como su padre. Es una alegría verla. Me emociona y supone un soplo de aire fresco para la siguiente generación. Espero que sepa inspirar a los de su generación. No se puede predicar más que con el ejemplo y, desde luego, ella da un magnífico ejemplo".