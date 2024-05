María Zurita, tras pasar por quirófano: "Quedan seis meses para que mi nariz esté bien del todo"

Esta noche se entregan los premios anuales de la prestigiosa Peña Primera Plana, y María Zurita, hija de la Infanta Margarita y prima del Rey Felipe VI, recibirá el galardón "Mundo natural", que reconoce un estilo de vida sano y saludable que simbolice los valores que contribuyan a vivir en una sociedad mejor.

- Un premio merecido…

- No me lo esperaba y me hace mucha ilusión. ¿Mi estilo de vida? Disfrutar de los míos y trabajar mucho. Estoy muy feliz, y desde que soy madre mucho más.

- Se vuelca con su hijo.

- Carlitos está muy bien, ahora mismo le tengo a mi lado jugando. Es un niño muy activo. Y le gusta mucho ver en la tele los dibujos animados,

- ¿Qué dice cuando usted aparece en televisión o en revistas?

- Nada, porque ya está acostumbrado.

El Rey Juan Carlos con Carlos, el hijo de María Zurita Gtres

- ¿Cómo se encuentra su madre?

- Bien, estupenda. Fíjate que se va esta tarde a la pradera de San Isidro, porque hoy es el día del santo. ¿Qué te parece?

- Su tío, el Rey Don Juan Carlos, está pasando unos días en España. ¿Va a verle?

- No lo creo, porque tengo muchísimo trabajo. Y el no se encuentra en Madrid.

- Supongo que se alegra de que esté viniendo con más asiduidad a nuestro país.

- Claro, pero no voy a hablar más de mi tío. Entiéndalo….

- Pues hábleme de su operación de cirugía estética.

- Bueno, me costaba mucho respirar y aproveché que me operaban para arreglarme un poco la nariz. No hay mayor historia.

María Zurita en el cumpleaños de la infanta Elena Gtres

- Pues este cambio de imagen le queda muy bien.

- Gracias. Pero me quedan por delante seis meses para que quede bien del todo. Todavía está inflamada la punta de la nariz y hay que esperar.

- ¿Cuánto hace que no ve a su amiga, Genoveva Casanova?

- Hace tiempo que no nos vemos, no sé nada de ella.