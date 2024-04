María Zurita se sincera sobre su último retoque estético: "Lo llego a saber y no sé si me lo hago"

El pasado lunes 8 de abril se celebró en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid, más conocida como Catedral Castrense, la misa funeral en recuerdo de Fernando Gómez-Acebo, fallecido el pasado 2 de marzo a los 49 años de edad por una dolencia respiratoria crónica. En el templo religioso se congregó casi toda la familia Borbón para dar el último adiós al hijo menor de la infanta Pilar. A pesar de la presencia de Don Felipe VI y Doña Letizia y Rey Juan Carlos y la Reina Sofía, María Zurita fue una de las asistentes que más miradas acaparó por un inesperado motivo estético.

María Zurita Gtres

La hija de la infanta Margarita reapareció públicamente por primera vez tras someterse a una rinoplastia por motivos de salud. Ahora, la sobrina de Don Juan Carlos, tras el revuelo que ha causado su nueva imagen, se ha sincerado sobre este retoque estético que tanto ha dado de qué hablar en las últimas 48 horas.

El nuevo rostro de María Zurita tras someterse a una rinoplastia GTRES

"Es un cambio estético pero sobre todo por salud porque no respiraba bien. Tenía el tabique torcido, por dentro han hecho mucho y por fuera digo "ya me la dejo recta"", ha desvelado en exclusiva María Zurita ante los micrófonos de Europa Press sobre la intervención a la que se sometió "hace tres semanas".

Aunque ahora se encuentra mejor y ya está "bien", la sobrina de Don Juan Carlos ha confesado que ha sido un proceso "muy duro porque respirar es incomodísimo, aunque dolor no he tenido. Un médico buenísimo, pero ha sido muy molesto". "Lo llego a saber y no sé si me lo hago", ha expresado, con una sonrisa. Aún así, está muy contenta con su nueva imagen pero, como ha vuelto a reiterar, "sobre todo por salud".