Máxima preocupación en Noruega: la princesa Marta Luisa acaba el año en el hospital

La Corona noruega está envuelta en un escándalo sin precedentes en el país nórdico. Las múltiples detenciones de Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit fruto de una relación anterior a su matrimonio con el heredero Haakon, acusado de varios delitos entre los que se encuentran algunas violaciones, ha llevado a buena parte de la opinión pública a cuestionarse la legitimidad de una familia soberana cuyo comportamiento se espera ejemplar.

Pero no es el joven noruego lo único que trae de cabeza a los Reyes Harald y Sonia de Noruega, sino que el reciente matrimonio de Marta Luisa con el chamán Durek Verrett también ha dado pie a varios escándalos. El marido de la princesa ha sido cuestionado desde que se anunció su compromiso por los fundamentos alejados de la ciencia sobre los que se basan tus terapias. De hecho, durante la pandemia de coronavirus, aseguró poder curar la enfermedad con una especie de amuleto, suscitando las críticas de una ciudadanía asolada por las elevadas tasas de mortalidad que dejó el brote.

Para colmo, el chamán también ha sido acusado recientemente de agresión sexual de parte de un hombre que requirió sus servicios de curandero. Según la supuesta víctima, comenzó a masajear su pene sin su permiso.

Con todo esto sobre la mesa, no se hacen extrañar los rumores que aseguran que la relación de Marta Luisa con su familia se ha ido a pique. Habladurías que se han acrecentado después de que la princesa se haya ausentado de las celebraciones oficiales de la Navidad, festejos y encuentros en los que ni ella ni su marido han tomado partido.

Marta Luisa de Noruega y su prometido Durek Verret. Instagram

La princesa Marta Luisa de Noruega no se ha tomado nada bien estas habladurías, y pese a la discreción que suele caracterizar a los miembros de una familia real, ha roto su silencio a través de sus redes sociales. La hermana del heredero Haakon ha aclarado que han pasado buena parte de las fiestas en el hospital a consecuencia de la enfermedad que padece el chamán Verrett.

“Para evitar malentendidos en la prensa: desafortunadamente, no hemos podido asistir a la iglesia hoy. Durek está en el hospital recibiendo diálisis, que debe recibir tres veces por semana, y hoy es uno de esos días. Yo también estoy muy enferma y por eso no puedo ir. Es triste que tengamos que justificar por qué no estamos en la iglesia, para no crear especulaciones de que hay discordia en la familia, lo cual no es así. Aún nos queremos. Afortunadamente. Hubiéramos asistido si hubiéramos podido. Pero no ha podido ser este año. ¡Feliz Navidad!”, ha comentado la princesa en su cuenta de Instagram.

Aunque no se han publicado muchos detalles sobre la enfermedad que lleva a Verrett a necesitar tratamiento de diálisis, la prensa noruega asegura que se trata de una dolencia “grave” de tipo “renal” por la que necesita un trasplante.