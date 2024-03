Marta Luisa de Noruega da la cara por su prometido el chamán Durek Verrett

La discreción es uno de los valores más arraigados en las Casas Reales y no es frecuente que alguno de sus miembros conceda una entrevista a la prensa para pronunciarse sobre su vida privada. Pero ese no es el caso de la princesa Marta Luisa de Noruega, la hermana extrovertida del heredero Haakon. La hija pequeña de los Reyes Harald y Sonia acaba de lanzar su propio podcast, "HeartSmart Conversations", en el que charla desde el corazón sobre diferentes asuntos en los que otros representantes de la realeza no suelen entrar.

En plena promoción de este nuevo proyecto, y en una nueva muestra de cercanía y espontaneidad, la princesa ha aceptado entrevistarse con "Point de Vue", la revista francesa de sociedad que se ha convertido en la biblia del Gotha europeo. Entre las páginas del magacín galo, Marta Luisa de Noruega se sincera "sobre la espiritualidad, sus nuevos proyectos o su lugar especial en la familia real noruega", aunque sus declaraciones más esperadas se refieren a su prometido, el chamán Durek Verrett.

La princesa y el estadounidense mantienen una relación desde el año 2019, y su romance nunca convenció a la opinión pública del país nórdico. Los antecedentes penales de Verrett -estuvo en prisión en Estados Unidos por organizar una fiesta ilegal en una casa que terminó incendiándose- y su cuestionable forma de ganarse la vida -muchos lo tachan de "estafador" porque aboga por las terapias alternativas y defiende muchas teorías de la conspiración- llevan a la mayor parte de los ciudadanos noruegos a cuestionar su entrada en la Corona.

La princesa Marta Luisa con su actual pareja, Durek Verrett larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@310c279e

Además, lejos de mantener un perfil bajo e intentar calmar los ánimos, el propio Verrett ha cargado públicamente contra el pueblo noruego e incluso contra la realeza de la que él mismo formará parte, señalando supuestas conductas racistas.

Estas polémicas no han frenado a Marta Luisa a la hora de comprometerse con el chamán, y pasarán por el altar el próximo 31 de agosto en lo que se prevé una de las bodas reales más polémicas y cuestionadas de la historia de Noruega.

Frente a esta controversia, Marta Luisa solo dirige palabras amables hacia su futuro esposo, a quien define en su entrevista con "Point de Vue" como "una de las personas más divertidas que conozco" y asegura que "no oculta nada".

Un lavado de imagen que comenzó con los propios Reyes Harald y Sonia, que, pese a los reparos iniciales que tuvieron con esta relación, ahora aseguran estar encantados con el compromiso de su hija. "¿No es fabuloso? Creo que será una boda muy bonita. Ya estamos deseando que llegue", dijo recientemente el monarca.