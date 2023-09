Meghan Markle ofende a los fieles de Isabel II con su último feo

Aunque a la familia real británica siempre le ha gustado hacer bombo con sus celebraciones y le gusta cumplir con la tradición a rajatabla, lo cierto es que con el Rey Carlos III de Inglaterra en el trono las cosas han cambiado. Y mucho. Este viernes 8 de septiembre se cumplirá el primer año sin la Reina Isabel II. Un aniversario duro para el pueblo, pero también para su familia, que ha decidido no hacer ningún tipo de acto en memoria de la soberana, dejando un poco descolocados a todos. Ni tan siquiera tienen planes de reunirse y hacer piña en privado para conmemorar su marcha. De hecho, cada uno en la familia Windsor tiene sus propios planes y algunos de ellos ha ofendido al pueblo por su aparente falta de respeto, como así le ha sucedido ahora Meghan Markle. Otra vez.

El féretro de la Reina Isabel II a su llegada al palacio de Holyrood La Razón La Razón

Por un lado, el rey Carlos III, acompañado de su mujer, Camilla Parker, continuarán disfrutando de los placeres que ofrece su estancia en el castillo de Balmoral. Por el momento no se han anunciado de forma oficial que vaya a reunirse con sus hermanos para recordar a su madre en tan significativa fecha. Pero lo que sí se puede entrever es que no pasará este trágico aniversario junto a sus hijos. El príncipe Guillermo y Kate Middleton tienen un acto recogido en su agenda oficial, por lo que se dejarán ver en público, pero no con el motivo que nos trae. Pero el príncipe Harry y Meghan Markle ni tan siquiera están en Reino Unido, aunque él tiene en agenda un fugaz encuentro benéfico.

Si bien es cierto que no habrá una conmemoración oficial por la muerte de la reina Isabel II, lo cierto es que se esperaba por parte de su familia algún tipo de gesto público. Seguramente habrá mensajes en su recuerdo en las redes sociales, aunque no serán ellos quienes escriban el mensaje en su puño y letra. Esta aparente frialdad ha dejado al príncipe Harry y Meghan Markle el terreno libre para hacer sus propios planes en tan señalada fecha, teniendo la excusa perfecta para no reencontrarse con su familia, dada la tensión que aún les separa.

07 June 2023, United Kingdom, London: Prince Harry, Duke of Sussex, arrives at the Rolls Buildings in central London to give evidence in the phone hacking trial against Mirror Group Newspapers (MGN). A number of high-profile figures have brought claims against MGN over alleged unlawful information gathering at its titles. Jonathan Brady PA Wire/dpa

Sin embargo, un acto benéfico hará que el príncipe Harry deba estar en su país natal este jueves 7 de septiembre, con motivo de los premios de la asociación WellChild. Eso sí, Meghan Markle ha decidido no acompañarle a esta cita y ya reencontrarse con él en la siguiente parada en la hoja de ruta, que será Alemania. Es curiosos que el nieto díscolo de la reina vaya a Reino Unido en tan señalada fecha y sin hacer casi parada, pues no tiene intención de ver a su familia. Pero quizá lo que más ha llamado la atención de todos es que lo haga sin Meghan Markle, dando paso a especulaciones sobre los motivos que le habrían empujado a negarse a volar hasta Reino Unido, país en el que fue especialmente infeliz y vivió un infierno.

Meghan Markle Stefan Jeremiah AP

Los duques de Sussex ya habían confirmado su asistencia en Dusseldorf, Alemania, donde tendrán lugar los Juegos Invictus que el propio príncipe Harry lidera. La competición comienza este sábado 9 de septiembre, pero un día antes se hará un acto en el que ambos darán el pistoletazo de salida a un evento deportivo en homenaje a los veteranos de guerra y a los heridos en combate.