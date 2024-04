Las predicciones de Hugo Vickers, biógrafo real: William, a un latido del trono; Harry, sin Meghan

Hugo Vickers aprovechó la mañana del Domingo de Ramos para acercarse al castillo de Windsor y presenciar la reaparición del rey Carlos. Dice que le gustó verle bien. En sus 72 años de vida, este biógrafo de la Casa Real británica no había visto una sacudida igual a esta que ha tambaleado tan amargamente los cimientos de una dinastía centenaria que él mismo ha visto crecer. Ahora que los días de borrasca permiten una tregua, se ha tomado un tiempo para pensar y comparte con LA RAZÓN sus pensamientos.

Admite que durante estas últimas semanas se ha sentido abrumado por la curiosidad de los medios y los ciudadanos: «Sigo asediado por la gente que me pregunta. Y me consume demasiado tiempo». ¿Quién mejor puede contrapesar el silencio instaurado en los tabloides desde el anuncio de cáncer de Kate Middleton? Vickers es autor de una veintena de libros, consejero histórico para cine y miembro del comité organizador del jubileo de plata de Isabel II. Su extensa obra sobre la capilla de San Jorge lleva el prólogo del fallecido duque de Edimburgo y pasó cuatro décadas siguiendo los pasos, en público y en privado, de la reina madre para escribir la biografía «Elizabeth, The Queen Mother».

Cualquier rugido, por tanto, lo detecta a distancia y, aunque está preocupado, se muestra confiado. «La monarquía no pasa por un momento fácil y hay muy pocos para hacer el trabajo. Pero es una institución fuerte. El príncipe William tiene el problema habitual de todos los herederos, que es no saber cuándo le sucederá, pero podría ser en cualquier momento. Está a un latido del trono. Dado que su padre y su esposa reciben tratamiento, debe de estar bajo un gran estrés».

William, Prince of Wales departs a homeless centre in London, Britain, 26 June 2023. The Prince of Wales is launching his Homewards campaign, an initiative to eradicate homelessness across the UK within five years ANDY RAIN Agencia EFE

Tampoco es sencillo su rol de padre. «Tiene una familia muy joven en casa aprendiendo a convivir con la enfermedad de su madre. William tiene que enfrentar (o podría tener que enfrentar) problemas políticos y globales generales, además de un hermano desesperante que podría causar problemas. Todo esto es muy complicado, pero parece sobrellevarlo muy bien. Está asumiendo deberes reales y se le ve bien cumpliéndolos».

Una de las imágenes que más le conmovieron fue la de los príncipes de Gales en una de sus visitas a la Familia Real. Kate jugaba con sus hijos, mientras estos correteaban de un lado a otro. «Era una escena espontánea de una familia feliz La princesa es perfecta, crucial para la monarquía por su buen sentido y dedicación. El activo más glamuroso. Los miembros más exitosos de la Familia Real son aquellos que apoyan al monarca, en lugar de competir. Ella lo entendió bien desde el principio».

El príncipe Guillermo y Kate Middleton posan con sus hijos George, Charlotte y Louis / Foto: Twitter Kensington Palace larazon La Razón

Una corte menguada

En su opinión, el vídeo del 22 de marzo significó un esfuerzo valiente y fue bien recibido. «Muchos de los que la criticaron (¿por qué lo hicieron?) se están comiendo sus palabras. No veo a nadie que la ataque ahora. Funcionó. La dejarán sola para que se recupere». Ningún miembro de la Familia Real británica había pronunciado jamás un mensaje como este. Ni siquiera se hablaba de enfermedades. Como curiosidad, Vickers menciona que en el siglo XX la única manera de saber que se esperaba un bebé real era un anuncio discreto, como este de 1930: «Su Alteza Real la Duquesa de York ha cancelado sus próximos compromisos y no realizará más funciones durante el verano».

Prince Harry, left, and Prince William stand together Dominic Lipinski Agencia AP

A Vickers le preocupa ahora la escasez de piezas sobre el tablero, algo de lo que ya advirtió. También la princesa Ana comentó el año pasado que la monarquía adelgazada no parecía buena idea. El monarca no puede hacerlo todo y la indolencia del hijo menor no arregla nada. «Estoy seguro de que el príncipe Harry es víctima de su esposa. Mi sensación es que él está aterrorizado por ella y aterrorizado también de perderla. Ella tiene un historial de dejar caer a su gente. Sospecho que le abandonará. El rey ha dejado la puerta abierta para que regrese. No será fácil».