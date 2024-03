El vídeo con el que Kate Middleton, muy delgada, confiesa su cáncer y su tratamiento

El silencio le ha salido cara a Kate Middleton, que este viernes 22 de marzo se ha visto obligada a dar la cara y confesar en primera persona su enfermedad. Después de dos meses escondida tras un velo de secretismo y respetada por Kensington y Buckingham en su deseo de no pronunciarse, ahora ha dado su brazo a torcer y reconoce que tiene cáncer y que ha iniciado un tratamiento de quimioterapia recomendado por sus médicos. Lo hace con un vídeo grabado este miércoles por la BBC en el que se puede ver a la princesa de Gales mucho más delgada que de costumbre, con el semblante serio y algo nerviosa en su explicación mirando a cámara.

Con un floreado campo como telón de fondo y sentada sobre un banco de madera, Kate Middleton miraba fijamente a cámara para detallar cómo se enteró de su enfermedad. El calvario que ha vivido estos dos últimos meses es evidente en su rostro, también en su indumentaria, decantándose por unos sencillos vaqueros claros y un jersey fino blanco con ralla marinera en azul. No quería centrar la atención en su look, sino en el importante mensaje que se traía entre manos, de ahí la seriedad que marcaba sus facciones. No es para menos y es que confiesa estar aún en shock tras recibir la noticia, que ha tenido que ir digiriendo poco a poco junto a su marido, el príncipe Guillermo, y sus tres hijos, antes de sentirse preparada para compartirlo con el mundo.

Reproducimos a continuación el mensaje íntegro de Kate Middleton expresado en su vídeo. El anuncio más esperado de las últimas semanas que a la protagonista tanto le ha costado realizar, pero el escándalo ha sido tan mayúsculo que la crisis de transparencia que acosaba a la Corona británica no le ha dejado otra salida que reconocer su cáncer y que ya ha iniciado el tratamiento de quimioterapia preventiva para ponerle freno:

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente a todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada, por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado un tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis, de una manera que sea apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar: en mi mente, cuerpo y espíritu”.

“Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos. Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme completamente. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.