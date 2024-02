Unos premios Bafta sin la presencia de Kate

Las estrellas de Hollywood y la élite del séptimo arte se dieron ayer cita en el Royal Festival Hall de Londres para celebrar la 77 edición de los premios de la Academia Británica de Cine. La gala siempre acapara gran interés al considerarse la antesala de los Oscar. No faltó el «glamour» de la alfombra roja, pero la noche estuvo marcada por la gran ausencia de Kate. Los príncipes de Gales siempre han mostrado su apoyo al cine. No en vano, Guillermo es el presidente de la Academia. Sin embargo, el heredero al trono acudió ayer en solitario sin la compañía de su mujer que sigue recuperándose de una «cirugía abdominal» sobre la que continúa el total secretismo.

Debido a las circunstancias, el hijo mayor del rey Carlos III dijo que este año no habían podido ver tantas películas como les hubiera gustado. «Con mi esposa ha sido un poco… [movimiento de la mano]… pero espero que nos pongamos al día, haré mi lista esta noche», señaló a su llegada. El heredero al trono mostró su admiración por Christopher Nolan y dijo que le había gustado mucho «Oppenheimer», la cinta que contaba con más nominaciones. Confesó que aún no había visto «Barbie», pero que estaba en su lista. En el tapiz lleno de personalidades hubo también espacio para el acento español, con la presencia, por primera vez, de JA Bayona, feliz de competir por primera vez en unos BAFTA. Su cinta, «La sociedad de la nieve» -ganadora de 12 Goya y aspirante a 2 Oscar- estaba nominada en la categoría de mejor película de habla no inglesa, pero la estatuilla se la llevó finalmente el drama alemán «La zona de interés».

El príncipe Guillermo y Kate Middleton durante los premios Bafta del 2023

El príncipe se mostró relajado, algo que tranquiliza al interpretarse que Kate, 42 años, ya está mejor. Fue a principios de mes cuando Palacio anunció que la princesa de Gales había sido hospitalizada por una «intervención programada». De manera oficial tan sólo se ha dicho que no se trata de cáncer y que, tras pasar dos semanas en una clínica de Londres, se recupera en casa. No obstante, no se espera que vuelva a la vida pública hasta después de Semana Santa.