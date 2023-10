Premios Princesa de Asturias: Paloma Rocasolano y el momentazo de su selfie con Ana Pastor

Aunque la protagonista de los Premios Princesa de Asturias 2023 sea su nieta, la princesa Leonor, lo cierto es que cada año en esta tradicional cita las miradas también están puestas en Paloma Rocasolano. La madre de la Reina Letizia suele poner la nota de color a la ceremonia de entrega de galardones, la cual no se pierde nunca en señal de apoyo. También porque lo disfruta, como así lo demuestra año tras año, aunque en esta ocasión haya preferido no compartirlo junto a su pareja, Marcus Brandler. Pero aun así no se ha sentido sola durante la ceremonia, pues a sus espaldas estaba Ana Pastor, la expresidenta del Congreso de los Diputados, con la que parece ha hecho muy buenas migas.

Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias 2023 Gtres

La llegada de la suegra del Rey Felipe VI al Teatro Campoamor siempre es una de las más esperadas. No solo para los amantes de la moda que analizan sus cuidados estilismos, sino también por el interés que ella misma genera en el público. De ahí que no extrañase que desfilase por la alfombra azul entre vítores de los cientos de asistentes que se agolpaban en las inmediaciones. Pero quizá lo jugoso llegó después, cuando ocupaba su localidad en el patio de butacas para no perder detalle de la gala y, después, poder compartir un rato en familia.

Aunque su estrecho vínculo con la Primera Familia, Paloma Rocasolano ha esperado como una más su turno para acceder al interior del teatro. Lo hacía para ocupar su butaca en la fila sexta y compartiendo comentarios con sus compañeros de asiento. Pero entre ellas estaba Ana Pastor, una fila por detrás, con la que ha protagonizado una de las anécdotas más simpáticas de los Premios Princesa de Asturias 2023, al ser pilladas haciéndose un selfie.

Paloma Rocasolano y Ana Pastor en los Premios Princesa de Asturias 2023 Gtres

Además de este popular posado fotográfico en el que los protagonistas aparecen en primer plano presumiendo de sonrisas, Paloma Rocasolano y Ana Pastor también han charlado. Antes de que diese comienzo la ceremonia, han tenido oportunidad de compartir confidencias, alguna que otra risa, dejando entrever que entre ellas existe cierta relación previa. Quizá todo responda a una admiración mutua y sus caminos no se hayan cruzado antes, pero lo cierto es que han demostrado tener una buena sintonía, que ha quedado inmortalizada en una foto a modo selfie.