Premios Princesa de Asturias: Los gestos de cariño de Felipe y Letizia con Leonor y Sofía durante el Concierto

La ciudad de Oviedo se viste con sus mejores galas para acoger un año más los Premios Princesa de Asturias 2023. Una cita importante que dura un fin de semana y que da ha dado comienzo el jueves con el XXXI Concierto Premios Princesa de Asturias. Como es tradición, la Familia Real española preside el recitar, con especial mención a la protagonista de las jornadas, la princesa Leonor. El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han querido dejar brillar a sus hijas, también a la infanta Sofía que se ha tomado un alto en su internado de Gales para arropar a su hermana. Se trata de la cita previa antes de la gran jornada, la ceremonia de entrega de los galardones, que tendrá lugar este viernes en el Teatro Campoamor.

La Familia Real en el XXXI Concierto Premios Princesa de Asturias Gtres

Pero la primera cita ya ha dejado buen sabor de boca, porque se ha apreciado cómo la distancia geográfica de los Reyes con sus hijas les hace mostrarse más cariñosos y atentos en público que de costumbre. La Primera Familia ha asistido al concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, como así lo hacían otras 1.500 personas. Se representaba ‘Fantasía sobre un tema’, de Thomas Tallis y Dona Nobis Pacem de Ralph Vaughan Williams.

Parece que la han disfrutado y es que tenían ganas de compartir un momento en familia después de dos meses separados. Algo evidente en las sonrisas con las que han aparecido y las que no se han borrado, especialmente en la Reina Letizia, a la que se le ha visto más distendida que de costumbre. Esto le ha permitido regalar momentos que la muestran también como madre, no solo como reina, al no quitar ojo a sus niñas y ayudarlas a estar perfectas en cada instante y que disfruten de la velada.

El Rey Felipe y la princesa Leonor Gtres

Uno de los momentos en los que la Reina Letizia ha demostrado estar pendiente de que todo salga a la perfección, es cuando ha corregido un leve error de protocolo. Ha evitado que la princesa Leonor se colocase en un lado equivocado de la estampa familiar, pues su posición siempre es al lado de su padre, a quien un día sucederá en el trono. Pero no solo la consorte se ha mostrado especialmente cariñosa con sus hijas en un acto público, también el Rey Felipe ha sido fotografiado mirando con orgullo a su primogénita, quien está demostrando ser una digna heredera con sus últimos hitos en su formación militar y los importante que prepara para su 18 cumpleaños, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre.