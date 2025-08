La princesa alemana Josefa von Hohenzollern da a luz un mes después de morir su marido

Después de la durísima tragedia a la que aún trata de encontrar sentido y reponerse, ha recibido la bendición que tan solo una nueva vida puede aportar. La princesa Josefa von Hohenzollern, a sus 51 años, ha experimentado en tan solo unos meses lo desgarradora y cruel que puede ser la vida, a la par que recibe un chute de esperanza con el nacimiento de su hijo. Acaba de dar a luz a su vástago, tan solo un mes después de la inesperada muerte de su marido, el príncipe alemán Harald von Hohenzollern, del que estaba enamoradísima.

Una buena nueva que se había reservado y que ahora comparte con sus seguidores a través de las redes sociales, la misma vía por la que semanas atrás anunciaba el fallecimiento de su esposo. “Nuestro hijo ha venido al mundo. Estamos muy felices, agradecidos y sencillamente abrumados por este pequeño rayo de sol. Una personita tan pequeña es ya la mayor luz de mi vida. Estamos bien. Bienvenido, pequeño Leopold”, escribía con optimismo e ilusión renovada, tras el duro golpe que le propinó la vida el pasado mes de junio, cuando su amado falleció a consecuencia de un paro cardiaco fulminante.

Josefa von Hohenzollern recupera la sonrisa

La alcaldesa de Leonberg, ciudad de Baden-Württemberg, ha reaparecido en sus redes sociales con su bebé en brazos. No está sola, pues le acompañan en su publicación el equipo médico que le ha atendido durante el parto y que le ha ayudado a cumplir el sueño de crear vida, tras ver cómo la de su marido se sesgaba por un paro cardiaco en Namibia. Concretamente en Windhoek, donde el príncipe alemán llevaba a cabo tareas empresariales para acrecentar su fortuna y asegurar un porvenir al retoño que estaba por nacer.

“Mirar atrás. Maravillarse. Agradecer. Los últimos días han sido intensos, emotivos y llenos de cercanía. He podido experimentar lo que significa ser atendida como madre en el hospital de Leonberg, con la máxima profesionalidad, con profundo respeto, con corazón. Mis más sincero agradecimiento a todo el equipo, a los médicos, las comadronas y el personal de enfermería, por su experiencia, su tranquilidad y su increíble humanidad”, aprovechaba para dar gracias a quienes le han ayudado a traer a su hijo Leopold al mundo.

La princesa alemana aparcará por unos meses sus quehaceres como alcaldesa, para centrarse de lleno en recuperarse del parto y cuidar de su retoño, mientras continúa con su duelo por la muerte de su marido. “En los próximos días me concentraré por completo en Leopold. Pero la vida, la ciudad y las responsabilidades no se detienen, por lo que hemos planificado conscientemente: mi equipo publicará la próxima semana artículos sobre la asistencia sanitaria en Leonborg y sus alrededores, que hemos preparado juntos. Estoy presente, con la mirada de una madre, el corazón de una ciudadana y la responsabilidad de una candidata”, añadía en su post. Está con ilusiones renovadas, aún con el corazón roto por la pérdida, pero con la firme determinación de sacar adelante al bebé para que un día sienta el orgullo del padre a quien no pudo conocer y una madre volcada en su carrera política que, por un tiempo, aparca.