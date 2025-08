Lamine Yamal y Nicki Nicole, pillados besándose en una discoteca

La polémica persigue a Lamine Yamal tras haber cumplido la mayoría de edad y haberlo celebrado por todo lo alto. Todas las miradas estaban puestas en su fiesta de cumpleaños, emplazada en Barcelona y con grandes dosis de polémica. Pero después de la tempestad llegaría la calma. Poco ha durado, pues el futbolista vuelve a estar en boca de todos en redes sociales, después de que se haya filtrado un encuentro con la cantante Nicki Nicole, desvelándose lo que se cree que es la nueva pareja sorpresa del verano. Y es que incluso hay un beso que despeja las dudas sobre su amistad. Ahora bien, en los tiempos que corren, tanta complicidad y arrumacos no evidencia un romance, aunque sí un affaire.

Son muchos los internautas que elucubran ahora sobre qué hay entre el deportista y la artista, tratando de averiguar si es solo un rollito veraniego o hay pistas que puedan evidenciar algo más. Entre ellos, el periodista Javier de Hoyos, que esta vez plasma su opinión en las redes sociales y no en los platós de TVE, cadena en la que ha anidado con fortuna. Él ha sido el encargado de traer la buena nueva a la actualidad, desvelando que la joven pareja ha sido sorprendida dándose un beso en una discoteca, dando rienda suelta a la pasión.

Lamine Yamal y Nicki Nicole desatan la locura

“Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información. Me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo”, comienza a apuntar el periodista para contextualizar el que podría ser el romance más impactante del verano. Y eso que ya llevamos varios sonados. Pero más allá del controvertido cumpleaños del futbolista que ha copado titulares durante semanas, antes y especialmente después de celebrarse, habla de una nueva cita de los tortolitos.

“Fue el 24 de julio. Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada”, apunta contundente tras recibir el chivatazo de una fuente a la que da total credibilidad. “La misma fecha en la que Lamine publicó esta foto, que en su día me dijo él que ese beso era de su madre, igual quería decirme de su ‘mamá’ Nicole”, bromea Javier de Hoyos tras sentirse algo engañado por el protagonista. Hace referencia a una foto en la que Lamine Yamal aparece con la cara marcada por el pintalabios de un beso que, según era de su madre, aunque ahora surgen nuevas teorías.

“Por otro lado, hay muchos que creen que Lamine Yamal tiene un fondo de pantalla de Nicki. Vemos unos ladrillos detrás que son los mismos que había el día en el que ella publicó esa fotografía, por lo tanto, sería una foto que le habría tomado él y que desde ese momento se habría guardado como fondo de pantalla”, plantea como una prueba más de este idilio que está causando furor en las redes sociales. Pero esta no sería la única pista y evidencia que el periodista ha encontrado.

Además de la fuente que asegura haber presenciado un beso, de las marcas de pintalabios en el rostro del jugador y esta foto de pantalla, hay más. Aunque los protagonistas guardan silencio y no se pronuncian sobre estos rumores, el periodista dice que ha tenido una confirmación velada por parte de la cantante. Ante los rumores, pidió a ambos que le guiñasen un ojo a la cámara en su próximo vídeo en redes para confirmar que se están liando, sin necesidad de tener que hablar o dar explicaciones: “Pues bien, Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción ‘Boy is mind’, ‘El chico es mío’ en español, y ha quiñado el ojo”. No le cabe ni una duda.