Victoria de Marichalar, sin Borja y bailando hasta el amanecer en Marbella

Victoria Federica pasa unos días en Marbelladándole su particular brillo al mes de agosto. Desde que se la viera a principio de verano, con sus muletas por la cantera de Nagüelles, la sobrina del Rey Felipe VI, no se había asomado por la llamada «ciudad del canto sin dueño». Pero esta semana por fin arribó a «su Marbella», sinónimo para ella de fiestas y «good living». Su aparición en Starlite, acompañada de amigos, suscitó más de una mirada para comprobar si entre ellos se encontraba Borja Moreno, el empresario que le había robado el corazón este invierno, pero no apareció. Según supo este medio se encontraba en Trocadero Sotogrande, donde ya ha iniciado sus conciertos flamencos en el recinto, y después se celebran los «after» para jóvenes. Así que Victoria se conformó con disfrutar solo con su grupo de amigos.

Llamaba la atención que casi todo el concierto Vic se lo pasó atendiendo llamadas de teléfono o «wasapeando». En algún momento que otro la pudimos ver bailando desde el palco, donde pidió a los fotógrafos del festival, que no hicieran fotos, solo las pactadas, buscando la, a veces, imposible privacidad. Victoria se sabía todos los hits del mallorquín Reels B, que ha tejido su carrera con canciones que hablan del amor, del deseo y del desamor sin disfrazarlo de grandes dramas. Hits como «A mí», «¿Cómo dormiste?», «Un verano en Mallorca» o su último éxito «Te Regalo» fueron sus favoritos . Y, entre mensaje y mensaje, vapeaba cigarrillos y se mesaba el pelo mientras escuchaba al mallorquín.

LA RAZÓN fue el medio que dio en exclusiva la noticia del noviazg de Victoria de Marichalar y de Borja Moreno cuando iniciaron sus amoríos. Después la relación se fue deteriorando, hasta que la pareja decidió poner un punto y aparte. Por entonces, alguien de su entorno significó a este periódico que podría tener retorno.

Victoria Federica y Borja Moreno Gtres

Él habría tomado la decisión y en estos momentos se encuentra muy centrado en su trabajo y sin intenciones de «reiniciar nada», «aunque nunca se sabe». El primer día que se vio a la nieta de Don Juan Carlos en el recinto del festival fue el pasado jueves. Y fue en el «after» bailándose todo lo que pinchaba el amigo íntimo también de Borja Moreno, Dj Nano, cuyo espectáculo arrancaba a las dos de la madrugada. Vic estaba feliz con un nutrido grupo de amigos.

De la música a los torreznos

Desde que está de vacaciones en Marbella, la hija de Jaime de Marichalar no ha querido perderse nada, como cualquier joven de su edad. Desde los conciertos a sus visitas a sus restaurantes como Roostiq, uno de los lugares que visita asiduamente para energizarse con los torreznos de Soria. También está previsto que el próximo viernes asista a la Corrida Nocturna de los Candiles, donde Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, que forman el cartel, harán como siempre las delicias de hija de la Infanta Elena, que es fan como su madre de la lidia.

El otoño se le presenta a con diferentes proyectos profesionales. Entre ellos, después de haber pasado por «El Desafío» y sus recientes apariciones en «El Hormiguero», el regreso a Atresmedia de la mano de su amiga Rocío Laffón con un nuevo proyecto. La misma influencer lo anunciaba en sus redes sociales: «Muy heavy esto. Qué ganas de que lo veáis».