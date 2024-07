La princesa Ana preocupa a todos con una recaída inesperada

La familia real británica no atraviesa, ni mucho menos, por un buen momento. En cierto modo siempre han estado al borde del abismo en cuestiones públicas, pero ahora es la salud la que ha puesto en jaque a gran parte de clan. El cáncer ha entrado de lleno en los Windsor, afectando al rey Carlos III de Inglaterra, a su nueva, Kate Middleton, así como a su cuñada, Sarah Ferguson. Pero también su hermana, la princesa Ana, está lidiando con sus propios problemas de salud, de los cuales no logra recuperarse del todo, a pesar de que la semana pasada afrontase un encargo de representación de la Corona ante el pueblo. Parecía que este paso al frente escondía tras de sí buenas nuevas sobre su recuperación, pero lo cierto es que ese paso adelante ha venido seguido de uno mucho mayor hacia atrás, pues se ha confirmado lo excepcional que fue su acto oficial, pues no se repetirá más. Al menos por el momento.

El accidente de caballo que sufrió el mes pasado y por el que tuvo una conmoción cerebral, sigue dificultándole los movimientos y el día a día. Aunque hizo un esfuerzo por respaldar con su presencia un acto relacionado con una organización solidaria que ella amadrina, lo cierto es que ha vuelto corriendo a su refugio. Lo hace para centrarse en su salud, que se ha visto perjudicada más si cabe en los últimos días. De ahí que haya tenido que anunciar que debe echar de nuevo el freno, pese a las ilusiones que se habían generado todos con su regreso a la agenda oficial. Era un mero espejismo. Así se desprende de su anuncio de cancelar su presencia en dos compromisos a los que ya había confirmado para los próximos días. Una baja inesperada, pero comprensible, al estar excusada por cuestiones de salud.

Con ello, a pesar de que su decisión ha generado cierto nivel de alarma, debía dar a conocer que no estará en las dos citas en las que todos la esperaban. Tenía previsto acudir al NLV Pharos, un barco que se encuentra en Escocia y que hace las veces de faro, lo que supone todo un reclamo turístico. No puede ser. Tampoco el otro compromiso con el que se iba a dejar ver este mismo jueves en público, visitando a Brancaster Station y a Citizens Advice Norwich en Norfolk, donde también ha causado baja. Pero no solo los compromisos en representación de la Corona han debido ser cancelados por motivos de salud. También otros más lúdicos, aunque con el mismo carácter institucional, que le reservaban un hueco en una curiosa barbacoa, a la que había sido invitada por la London Scottish Rugby. Ha sido el propio club de rugby el que ha anunciado que la hermana del rey Carlos III no les podrá acompañar.

La princesa Ana quiere arrimar el hombro y ayudar a su familia ahora que se la necesita especialmente. La baja médica del rey, así como la ausencia de Kate Middleton desde el pasado mes de enero, les ha dejado en cuadro a la hora de representar a ‘La Firma’ ante el mundo. Así, ella comenzó a acaparar más protagonismo, participando de forma creciente en actividades oficiales. Eso sí, su propia salud también se ha resentido y no le está permitiendo seguir el ritmo marcado en agenda, de ahí que haya tenido que echar el freno y cancelar sus próximas tres citas. No es un asunto menor, pues el accidente que sufrió el mes pasado cuando estaba con su caballo en Glouscestershire y que le provocó una conmoción cerebral le sigue pasando factura. Aunque esté más recuperada, debe medir muy bien sus pasos.