La princesa Leonor y el cóctel con el que se ha agasajado a sus 200 invitados

Este jueves ha sido un día especial para la princesa Leonor, quien recibía de manos del presidente del Principado, Adrián Barbón, la Medalla de Asturias. Este máximo distintivo que concede el Gobierno autonómico se le ha entregado justo después de ser nombrada alcaldesa honorífica de Oviedo, como ya sucediese en su día con su padre, el Rey Felipe VI. Continúa sumando hitos que le acercan cada vez más al trono que heredará, pero después de un día tan relevante, al inicio de los Premios Princesa de Asturias 2024, bien merecía la pena darse un homenaje. Para ello, con el patio de la histórica Universidad de Oviedo ha servido como escenario de excepción de un cóctel para agasajar a los 200 invitados al acto solemne. Por supuesto, como no podría ser de otra forma, el menú tenía un marcado sabor asturiano.

La Princesa Leonor es nombrada alcaldesa honoraria Alberto R. Roldán

Desde la organización han querido ir a lo seguro y contratar a la principal empresa de catering de Asturias, Malena. Con más de 30 años de historia en Oviedo, Kike Gómez Haces ha sabido ganarse buena fama y ser el único de la región con el distintivo internacional Biosphere, que le reconoce su respeto de las prácticas de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Con una selección de sus mejores productos ha confeccionado un catering con el que saciar el apetito de los 200 invitados. Pequeños manjares que estimularon su paladar, con los quesos asturianos de Aitor Vega como aliado durante el ágape tras la entrega de la medalla, así como otros muchos productos con denominación de origen de Oviedo. Por supuesto, no podría faltar la sidra, en este caso ‘brut’, la más preciada por su doble fermentación.

A la cita han acudido un nutrido grupo de jóvenes de edades similares a la de la princesa Leonor. Todos ellos afortunados seleccionados por sus méritos, ya sean académicos, deportivos o artísticos. Así, entre los 200 invitados se encontraban aquellos alumnos que habían sacado mejores notas en la Ebau, en Bachillerato o en FP, invitados a compartir el día grande con la protagonista de la semana en Asturias. También representantes del mundo del deporte de distintas disciplinas, como puede ser el fútbol, el balonmano, el bádminton o del rugby de la región. Pero también se convocó a promesas en sus áreas como el gaitero Diego Lobo o la astrofísica Lucía González, entre muchos otros.

El anillo de Leonor. Casa Real

La princesa Leonor ha dejado muy buen sabor de boca en su primer acto en solitario en el marco de los Premios Princesa de Asturias. No solo por lo que han comido, sino también por el discurso que ha pronunciado tras ser nombrada Alcaldesa Honorífica de Oviedo. Subrayó sus orígenes asturianos, haciendo una especial mención a su bisabuela, Menchu Álvarez del Valle, recordando cómo “disfrutamos mucho de sus historias de la radio de aquella época”. Incluso se permitió una licencia coloquial para acercarse al pueblo astur: “Os confieso que vine muchas veces con mi madre y mi padre a Asturias durante mi niñez. Mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden, y pude desde bien pequeñita conocer los bosques de oriente y dar paseos largos entre aquellos carballos y castaños que ya forman parte de mi infancia (…) Los asturianos me habéis acompañado en muchos momentos importantes de mi vida. ¡Cómo no voy a sentirme a gusto aquí!”, confesaba poco antes de dar paso al cóctel que hizo que la jornada terminase igualmente perfecta.