La Princesa Leonor se estrena en la radio y envía un emotivo mensaje desde República Dominicana

La Princesa Leonor se encuentra en la recta final de su travesía en el buque escuela San Sebastián de Elcano. La heredera al trono, que está ahora mismo en República Dominicana junto a sus compañeros de travesía, ha sorprendido a todos los oyentes de RNE con un inesperado mensaje a través desde la cadena de radio, siguiendo los pasos de la Reina Letizia.

El mensaje de la Princesa Leonor

Doña Leonor ha reaparecido en el programa Leonor "Españoles en el mar" de RNE exterior. Con mucha seguridad, la Princesa ha enviado un mensaje a todos los trabajadores que pasan mucho tiempo alejados de sus familias por trabajar en alta mar.

"Saludo desde República Dominicana a todos los hombres y mujeres españoles que trabajan en la mar y felicito a Radio Exterior por esos 40 en los que han escuchado y atendido. Son muchos los compatriotas que dedican su vida a la pesca, a la marina, al cuidado de recursos, la investigación náutica, a la formación naval militar... Desde una de las escalas de este crucero de instrucción, envío mi cariño a todos los que pasáis tanto tiempo lejos de España dedicados a la mar y que a través de nuestra radio pública os sentís más cerca de casa. Felicidades y muchas gracias", ha declarado la Princesa Leonor en el programa de RNE.

Tras los pasos de Doña Letizia

Esta intervención de la heredera al trono sucede tan solo 14 días después de que Doña Letizia interviniera durante su visita a la Cuesta de Moyano en la Cadena Ser. La Reina de España no quiso desaprovechar la oportunidad de felicitar a la periodista Marta González Novo, presentadora de "Hoy por hoy Madrid", con motivo del centenario de la radio y de la Ser. "La verdad es que la radio en España acaba de cumplir 100 años y vosotros el mes que viene vais a celebrar ese primer centenario de Radio Madrid, así que felicidades a todas las personas que trabajáis en la Cadena Ser en Madrid a los oyentes también y felicidades a un medio de comunicación como es la radio, que desde luego exhibe como nunca una fortaleza y una lozanía de juventud que son envidiables", expresó la madre de la Princesa Leonor. "Somos muchos millones de españoles, yo creo, los que no podemos vivir sin la radio. De hecho, yo no me despierto ni con alarmas ni con pitidos. Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida", confesó durante su intervención.

Al igual que la Reina, la Princesa de Asturias ha querido felicitar a Radio Exterior por su 40 aniversario. Tras su encuentro con la heredera al trono, Marta Fernández y Ana Loaiza, periodistas de RNE, han desvelado que es "encantadora, cercana, con mucho porte y sentido del deber". Además, han asegurado que la formación naval "está dando sus frutos": "Le gusta lo que está viviendo y siente esa pasión por la mar que le han transmitido sus profesores".

La Princesa Leonor, la gran ausente en la graduación de la infanta Sofía

Mañana es un día muy importante para la infanta Sofía. La benjamina de la Familia Real se gradúa de segundo de bachillerato en el UWC Atlantic College. Los Reyes, al igual que ocurrió con la Princesa Leonor, acompañarán a la infanta en esta fecha tan señalada. La heredera al trono será la gran ausente al evento por estar en la recta final de la travesía en el buque escuela San Sebastián de Elcano. Será este sábado cuando Doña Leonor ponga rumbo a Estados Unidos tras su parada en República Dominica. Una vez llegue a Nueva York, la futura Reina de España regresará a Gijón en avión para continuar con su formación naval tras encontrarse con la Reina Sofía en la Gran Manzana.