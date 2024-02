El príncipe Guillermo reaparece tras el plantón en el funeral de Constantino de Grecia con un significativo mensaje de Kate Middleton

La ausencia del príncipe Guillermo en el funeral organizado por la realeza británica en honor a Constantino de Grecia el pasado 27 de febrero hizo saltar de nuevo todas las alarmas sobre un posible empeoramiento de salud de Kate Middleton. La princesa de Gales, aún convaleciente por su cirugía abdominal programada, continúa recuperándose apartada de la esfera pública y se espera que no retome su agenda oficial hasta después de Semana Santa. El hijo mayor de Carlos III no asistió al oficio religioso organizado en memoria de su padrino "por motivos personales" y hoy, dos días después, ha reaparecido de nuevo.

El príncipe Guillermo ha asistido a un debate organizado organizado en Western Marble Arch, una sinagoga ortodoxa situada en el corazón de Londres. Allí, se ha reunido con dos supervivientes del Holocausto y con varios jóvenes pertenecientes al proyecto "Lecciones de Auschwitz" y ha mostrado su total rechazo a los discursos de odio y antisemitismo.

Britain Royals William ASSOCIATED PRESS Agencia AP

"Los prejuicios no tienen lugar en la sociedad. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Quiero que todos sepan que pueden hablar sobre ello y sus experiencias. Tanto Kate como yo estamos preocupados por el aumento del antisemitismo del que han hablado y lamento mucho si alguno de ustedes ha tenido que experimentar eso. No tiene lugar... es por eso que estoy aquí hoy para asegurarles a todos que a la gente sí le importa y la gente escucha y no podemos dejar que eso pase", ha expresado, muy tajante, en voz de su mujer. Aunque la nuera favorita de Carlos III no haya podido asistir por problemas de salud, el heredero al trono de Inglaterra ha querido tener muy presente a mujer en el día de hoy.