La prensa británica se rinde ante la Reina Letizia: esta es la palabra con la que la han descrito

Este martes todas las miradas estaban puestas en el Reino Unido, donde ha tenido lugar el servicio conmemorativo del difunto rey Constantino de Grecia en el Castillo de Windsor. En un momento en el que la salud de Carlos III está más delicada que nunca, pero al que han acudido numerosos miembros de las familias reales europeas.

El acto ha sido celebrado en la capilla ardiente de San José y ha estado presidido por la reina Camila. Se esperaba que el Príncipe de Gales, de 41 años, diera una lectura en el servicio de su difunto padrino, pero en el último momento ha causado baja para el evento por motivos personales. La situación levantó las sospechas sobre la salud de Kate Middleton, aunque el Palacio de Kensington ha confirmado que la Princesa de Gales estaba "bien" y continúa recuperándose de su intervención.

Dejando a un lado a los protagonistas de la familia Windsor, ha sido inevitable fijarse en el reencuentro de los Reyes Felipe VI y Letizia con la Reina Sofía y el Rey Juan Carlos I. Un retrato muy esperado que no había tenido lugar desde el pasado año, en el 60 cumpleaños de la Infanta Elena. Sin embargo, ha habido una figura que ha destacado entre el resto, y esa ha sido la Reina Letizia. Con su notable elegancia es raro el acto o celebración en la que no llama la atención. Los medios británicos no han dejado pasar su look en el servicio de este martes y no han dudado en catalogar su estilo de “solemne” y “una muestra de elegancia al unirse a su esposo, el Rey Felipe VI, en el servicio conmemorativo del difunto rey Constantino de Grecia”, ha añadido el “Daily Mail” tras la aparición de los miembros de la Familia Real española que rendían homenaje al hermano menor de la Reina Sofía.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia y el Rey Juan Carlos I Gtres

La última vez que el Rey Felipe VI se reunió con la realeza británica fue cuando asistió a la final masculina de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Antes de eso, tanto Doña Letizia como Don Felipe VI fueron invitados a la coronación el año pasado. Sin embargo, para remontarnos a la última visita oficial hay que llegar hasta el 2017, cuando acudieron a una cena de Estado organizada por la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. En aquel momento, la consorte española también cautivó a la prensa británica, que resaltó su estilo y elegancia.