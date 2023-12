El príncipe Harry, condenado: su nueva derrota en su guerra legal contra los medios de comunicación

El príncipe Harry se la tiene jurada a diferentes medios de comunicación ingleses y mantiene desde hace años una dura batalla legal contra ellos. Sin embargo, de momento parece que la Justicia no está respondiendo como él esperaba, y acaba de hacer frente a una nueva derrota en su particular guerra. El duque de Sussex demandó a Associated Newspapers (editor de "The Mail on Sunday" y "Daily Mail", entre otros) por un artículo publicado en febrero de 2022 sobre su otra guerra abierta contra el ministerio del Interior británico, al que llevó a los tribunales tras retirarle la seguridad oficial como consecuencia del Megxit.

El artículo desmentía a los asesores del príncipe Harry -que aseguraron que él mismo se ofreció a costear los servicios de seguridad- y publicaba que ni el ministerio del Interior ni el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas habían recibido alguna oferta del duque de Sussex. Además, la pieza recogía que su equipo había intentado controlar el flujo de información al respecto, y destacaba lo "irónico" de la situación "dado que el príncipe ahora tiene un papel en una empresa de Silicon Valley que aborda la desinformación en línea".

Britain Prince Harry ASSOCIATED PRESS AP

Después de que el artículo viera la luz, Harry de Inglaterra emprendió acciones legales contra "The Mail on Sunday" por difamación porque entendía que se trataba de "un ataque a su honestidad e integridad" que podría jugar en contra de su papel activo contra la desinformación en Internet.

Finalmente, el juez juez Nicklin del Tribunal Superior falló la semana pasada que las declaraciones emitidas por los asesores del príncipe Harry podían ser engañosas y entendió que el medio demandado solo tenía el propósito de informar sobre algunas contradicciones, condenando al príncipe Harry a asumir las costas del proceso, que ascienden a 48.447 libras esterlinas que deberá abonar antes de final de año, aunque en 2024 se iniciará un nuevo juicio por difamación.

Se trata de una nueva derrota del príncipe Harry en su guerra contra los medios de comunicación. En enero de 2020, el comité de quejas IPSO -el organismo de control a la prensa británica- rechazó una vez más su alegato contra "The Mail on Sunday" por un artículo que aseguraba que los animales salvajes con los que el duque se había fotografiado estaban "drogados" para garantizar su seguridad. "El comité no ha considerado que fuera significativamente engañoso informar que las fotografías publicadas en la cuenta de Instagram del demandante no contaban la historia completa y que el demandante no había explicado las circunstancias en las que se tomaron las fotografías", señaló el organismo en su veredicto.